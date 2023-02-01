發展局反駁交椅洲「公諮鬼祟論」　張欣宇質疑：與合理期望差距大

就「明日大嶼」交椅洲人工島項目被指公眾諮詢「鬼祟」、並無提供渠道提交意見一事，發展局昨日（1月31日）在Facebook發文表示「莫名其妙」、「過於狹隘」，因為當局已把文件上載網站供市民閱覽。不過，有關說法顯然未能服眾。香港新方向立法會新界北直選議員張欣宇今早（2月1日）發文《與發展局商榷》，指出發展局所謂的「連串公眾參與活動」均與廣大市民心中「合理期望」的公眾諮詢參與仍有很大距離。他期望當局見賢思齊，向「三鐵三路」公眾諮詢工作取經，「或許能夠少些『莫名其妙』的困擾，公眾也無需承受『過於狹隘』的指摘。」



交椅洲。（資料圖片)

發展局「莫名其妙」

斥批評過於狹隘

發展局去年12月29日向立法會發展事務委員會提交「中部水域人工島研究」後，曾於今年1月指出即將展開公眾諮詢，但在農曆新年前夕卻被傳媒揭發當局早於去年公布方案當天「偷雞」展開公眾諮詢，及後再被發現已在未經宣布的情況下推出諮詢網站。綠色和平資深項目主任陳可淳早前（1月27日）就此在報章撰寫《明日大嶼公眾諮詢鬼祟展開失信於民》一文，批評發展局多番刻意隱瞞公眾諮詢，恐怕導致政府公信力蕩然無存。

發展局昨日在Facebook表示，對於交椅洲人工島項目被指「鬼祟」展開公眾諮詢感到「莫名其妙」。局方稱自去年12月底向立法會匯報方案後，已把有關文件上載至相關網站讓市民閱覽；及後又在發展局《局長隨筆》配以短片介紹，並在FB解說關注事項，另與多個專業團體會面交流。至於有評論指專題網站是公眾唯一表達渠道，發展局批評有關說法「過於狹隘」，因為局方可以透過新聞報道、社交媒體等方式收集公眾意見。

有關貼文未有獲得太大迴響，直到今午只有50多人讚好，包括立法會建測規劃界議員謝偉銓。不過，另一議員張欣宇並不收貨。他直接在貼文留言《與發展局商榷》，指中水填海關乎香港未來，「無論是項目的必要性、創造的價值、涉及的成本，都值得講清講楚」，期望局方鼓勵理性思辨，並在社會最大共識下作出決策。張欣宇相信，假如當局見賢思齊，或許能夠少些「莫名其妙」的困擾，公眾也無需承受「過於狹隘」的指摘。

立法會議員張欣宇。（資料圖片／廖雁雄攝）

張欣宇「有些慚愧」

冀局方見賢思齊

對於發展局把「公眾諮詢」演繹成為已經舉辦連串活動的「公眾參與」，張欣宇認為無論名稱為何，每逢香港推動大型基建，政府總會充份收集公眾意見，而整個過程必須符合市民的合理期望和要求。他表示，儘管同一政府下的不同決策部門對於收集意見似乎「各施各法」、沒有一致標準，但對於影響深遠的新政策，他期望政府可與公眾坦誠相見、良性溝通，才能有助推動項目發展，同時有利建構和諧官民關係。

至於發展局自詡已向立法會事務委員會介紹項目，並且咨詢專業團體；張欣宇則批評，有關做法和廣大市民心中「合理期望」的正式公眾諮詢參與，實在仍有很大差距。他以特首李家超《施政報告2022》重點項目「三鐵三路」為例指出，在項目公布當天，相關網站同步上線，清晰提供專門收集意見的渠道，又會舉辦可讓普通市民直接參與的公眾論壇；反觀中水研究，卻是在公布方案後近一個月才上載網站，且只諮詢特定人群。

張欣宇自言「有些慚愧」，因他本身是工程師，又高度關注基建發展，理應相當掌握整個中水研究的具體進程；可是，直到上月下旬，他還一度以為公眾諮詢並未展開，而連他的助理向立法會秘書處查詢時對方也是毫不知情。張欣宇藉著自省提醒當局：「或許是我自己不夠仔細和出現誤解，但也可想而知，普通市民更加容易出現類似誤會。」