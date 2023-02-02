靚！5萬年一遇綠彗星最近地球　天文攝影師影到如飛越獅子山上空

每隔5萬年才掠過地球上空的綠彗星「C／2022 E3」（又名ZTF），於石器時代之後首次再「造訪」，在周三（2月1日）最接近地球。有香港天文攝影師周日（1月29日），拍攝到這顆綠彗星在黑夜猶如掠過獅子山上空。



香港天文攝影師梁威恆（Schindler Leung）在1月29日晚拍攝到C／2022 E3彗星（ZTF）猶如掠過師子山上空。（Facebook專頁Schindler Photographic圖片）

香港天文攝影師梁威恆（威sir）周二（1月31日）上載C／2022 E3彗星（ZTF）掠過獅子山上空相片。該相於本周日（1月29日）晚拍攝，用63張、每張曝光60秒的相片疊成，十分清晰壯觀。

香港天文攝影師Andy Pak在1月21日晚拍攝到C／2022 E3彗星（ZTF）掠過香港夜空。（Andy Pak提供圖片）

天文攝影師Andy Pak則早於1月21日拍攝到C／2022 E3彗星（ZTF），他指當時不能用肉眼看到這彗星，用相機爆光了共兩小時，才勉強看到這彗星，再用天文專用軟件Pixinsight處理這彗星，沒有使用Photoshop、Lightroom等加工，希望將彗星真實一面呈現眼前。

C/2022 E3彗星2月1日來到最接近地球。（嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館Facebook天文專頁圖片）

香港太空館1月中指出，彗星C/2022 E3 (ZTF)於1月12日到達近日點，並將於2月1日最靠近地球，距離大約4,200萬公里，其亮度有機會達5至6等，可以在黑暗的偏遠地區用肉眼看到。館方指利用相機加上望遠鏡拍攝的話，更可看到彗星上的彗髮、彗尾等物質。

C／2022 E3彗星（ZTF）1月16日至2月11日掠過香港夜空位置。（香港太空館Facebook圖片）

館方表示，有天文觀測經驗的朋友可以嘗試於農曆新年期間於天龍座到小熊座一帶尋找這顆綠色的長尾雪球；隨着彗星愈來愈靠近地球，可以有更多清晰的影像出爐。

一位天文愛好者在去年12月27日於大尾篤使用1000mm焦距的望遠鏡拍攝的C／2022 E3彗星（ZTF）影像。（Andrew Yam拍攝／香港太空館Facebook專頁）

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天文學家表示，一枚新發現的長周期綠彗星「C/2022 E3 」（又名ZTF），在1月13日和2月2日飛掠太陽和地球，這期間有機會透過望遠鏡或「肉眼」直接欣賞，為5萬年首見，上次見到它的可能是舊石器時代的史前人類。（Twitter@CCNYPlanetarium）