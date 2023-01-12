5萬年一遇！綠彗星飛掠地球　2月這天有機會肉眼也能看見

彗星因運行規律及星貌不同於人類平時觀測的行星與恆星，始終為不少人著迷；天文學家表示，一枚新發現的長週期綠彗星「C/2022 E3 」（又名ZTF），將在13日和2月2日飛掠太陽和地球，這期間有機會透過望遠鏡或「肉眼」直接欣賞，為5萬年首見，上次見到它的可能是舊石器時代的史前人類。



《France24》、《space.com》報道，這顆彗星在2022年3月由加州理工學院的茲偉基即時天文站（Zwicky Transient Facility，ZTF）發現，因此就將其命名為ZTF彗星，天文學家原先以為它只是一顆小行星，不過很快觀察到它的彗髮，12月在太陽加熱下，也出現一條長長的彗尾。

點圖了解更多這顆5萬年一遇的綠彗星：

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巴黎天文台天體物理學家比佛（Nicolas Biver）表示，ZTF是由冰和塵埃組成，散發出綠色的光環，直徑約為1公里，可能來自太陽系外圍的奧爾特雲（Oort cloud）。

它的運行週期約為5萬年，上次見到它的地球人已是舊石器時代晚期的智人——克羅馬儂人（Cro-Magnon）、山頂洞人（caveman）、尼安德塔人（Neanderthals）；預估此次造訪後，可能會「永久離開太陽系。」

ZTF將於13日到達近日點（perihelion，與太陽最近的距離），約1.6 億公里（地球與火星軌道間），之後將慢慢向地球靠近。

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2月2日，它則將到達近地點（perigee，與地球最近的距離），約4200萬公里內，也將是最明亮的時候，不過屆時的月相接近滿月，可能會影響觀測，因此專家建議的最佳觀測時間是1月最後一週。

ZTF最初被發現時非常暗淡，星等（magnitude）為 17.3，但預計將達到6等，也就是肉眼能見的最低星星亮度，意即它並不明亮，需在毫無光害的情況下才可見。

許多天文台都將在13日和2月2日進行直播，在YouTube頻道上供大家欣賞。

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