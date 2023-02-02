蕭澤頤指警隊全力配合維護國安　林志偉指被「魔鬼化」須自強不息

警察員佐級協會今日（2日）舉行新春團拜，警務處處長蕭澤頤致辭時表示，隨着香港走出疫情陰霾，香港正重返世界舞台，將舉行更多國際性大型活動，警隊會全力配合，維護國家安全及社會治安。員佐級協會主席林志偉指出，警隊在過去幾年成為大國博奕戰場，警隊被「政治化、魔鬼化」，寄語要活用警察特質及自強不息。



警察員佐級協會今日（2日）舉行新春團拜，警務處處長蕭澤頤致辭時表示，隨着香港走出疫情陰霾，香港正重返世界舞台，將舉行更多國際性大型活動，警隊會全力配合，維護國家安全及社會治安。（廖雁雄攝）

蕭澤頤表示，回望過去幾年，有賴警員盡忠職守，守護國家安全，即使面對「暴亂」或疫情，都以動行演繹「忠誠勇毅，心繫社會」，警隊令香港成為世界上其中一個最安全穩定的地方。他指，去年七一進行的安保行動，令國家主席習近平訪港參與回歸25周年的慶典圓滿順利完成，專業精神獲國家領導人的充份肯定，成就背後有賴警員的努力。

蕭澤頤：警隊會堅守崗位，面對考驗

蕭澤頤又指，香港正走出疫情陰霾，不少全城觸目的國際盛事及大型活動陸續在港舉行，早前已舉行國際金融峰會、七人欖球賽及單車節等，本月12月日會舉行渣打馬拉松，整體社會氣氛愈來愈好，警隊會全力配合港府及社會各界，維護國家安全及社會治安，香港正重返世界舞台，將有更多大型活動，警隊會堅守崗位，面對考驗。

員佐級協會協會主席林志偉指出，警隊在過去幾年成為大國博奕戰場，警隊被「政治化、魔鬼化」。（廖雁雄攝）

林志偉：大國博奕下警隊被「政治化、魔鬼化」

林志偉表示，過去幾年，國際形勢複雜多變，香港成為大國博奕場戰，警隊被「政治化、魔鬼化」，成為國際上被不公平非議或制裁的對象，「政治一詞，彷彿對我們警察不太友善」，但作為維護國家安全的先鋒，無可避免與「政治」頻繁接觸。

林志偉認為，警隊必須摒棄抱殘守缺的觀念，不應該抗拒理解國際政情，要活用警察特質，以及自強不息，強調「唯有自強不息，才有日後無限可能」。

譚惠珠：推動警員子女到內地頂級學校讀書

全國政協副主席、警察員佐級協會首席永遠名譽會長梁振英就指，在「同仁基金」協助下，現時有50多名警員子女在廣州南沙民心港人子弟學校上課，未來會鼓勵更多港生到內地升學。

基本法委員會副主任、警隊員佐級協會創會會長譚惠珠亦指，協會另外獲得200萬元助學金，支援2014光明頂行動及2019踏浪者行動的警員子女，到內地頂級學校讀書。