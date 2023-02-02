派機票時間表｜3月先派東南亞旅客　4月予內地客　7月才到港人

政府今（2日）舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，公布吸引旅客訪港大計，包括向港人及旅客派發合共70萬張免費機票。根據機管局的送贈時間表，3月1日起向東南亞旅客派發到港機票，即泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞等；4月起派予內地；5月則是東北亞，即日本、韓國，以及其他地區。至於派予港人外遊的8萬張機票，則於7月起派發。



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國泰、快運、港航網站派機票

機管局表示，可適時透過國泰航空、HK Express（香港快運），以及香港航空的指定網頁，登記參加派發機票活動。機管局舉例指，假如身處內地並有意贏取由內地往香港的機票，就可於3月底，在相關網站查看登記日期詳情。

值得留意的是，機管局贊助的機票為經濟艙客位，所有相關附加費、費用及稅項均由獲贈機票人士自行承擔。

機管局派發機票的時間表（機管局文件）

透過大抽獎或買一送一派贈

另外，航空公司會視乎各計劃及當地規例，安排大抽獎、先到先得或「買一（或以上）送一」等各種形式活動送贈機票，相關詳情有待各航空公司在其網站公布。在機票分配事宜上，65%機票將由航空公司，透過其直接渠道，或其代理送出；餘下機票將預留予旅遊相關行業，以振興訪港旅遊業及宣傳香港。

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