外科醫生張世傑疑違病人意願切錯右腳掌痣　醫委會今輕判發警告信

外科醫生張世傑於2019疑違反病人意願，在病人不知情下，錯誤切除一粒位於右腳掌中間的痣，而不是病人求診時要求位於腳掌前內側的痣，其後病人向醫委會投訴。醫委會今日（3日）召開紀律聆訊，控告張世傑專業失德，錯誤切除病人的痣，張世傑承認相關控罪，醫委會輕判發警告信。



案情指，事發於2019年９月，一名女病人因右腳掌前內側的一粒痣，在按壓時會感到疼痛而到張世傑的診所求醫。女病人的右腳掌有三粒痣，分別位於腳掌前內側、腳掌中間及靠近腳踝。

女病人求診時要求切除右腳掌前內側的痣，但張世傑建議應切除位於腳掌中間的痣，因為其形狀及大小有較大機會變成惡性腫瘤，認為切除位於腳掌前內側的痣未必有效舒緩痛楚。惟女病人堅持切除於腳掌前內側的痣，並於10月進行手術。

手術後，女病人發現於位於腳掌中間的痣被切除，但腳掌前內側的痣卻沒有被切除，因此向醫委員作出投訴。

張世傑今日在聆訊中承認錯誤切除病人的痣，醫委會在判辭中指出，醫生除了要考慮病人利益外，亦應該提供足夠資訊讓病人自己作出決定。今次涉事病人不懂英文，但在簽署手術同意書時沒有醫護人員向她解釋同意書內容，故導致今次事件。

醫委會稱，考慮到張世傑在事發後，參與了數個網上課程以加強與病人的溝通技巧，看診時亦有多用圖表向病人解釋病情，另有多封求情信指張世傑為一個負責任、細心的醫生，因此只發出警告信。