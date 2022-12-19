外科醫生錯讀病人腫瘤大小單位　將毫米變厘米　醫委會發警告信

外科專科醫生柳漢榮被控於2019年7月期間，錯讀病人腫瘤大小單位，將毫米錯誤讀成厘米，誤判腫瘤期數，又建議病人進行非必要治療，包括化療以及鏢靶治療等。醫委會今日（19日）召開紀律聆訊，被告承認相關控罪，醫委會決定向被告發出警告信。



事發在2019年，事主郭小姐在6月4日，於播道醫院進行身體檢查，發現左胸出現異樣，其後被轉介至其醫院的乳房健康中心進行詳細檢查。

被指誤判腫瘤期數 着事主化療及鏢靶治療

同年在7月22日，柳漢榮醫生與郭小姐進行諮詢時，把報告上「浸潤性腫瘤大小1x0.7毫米」錯讀成「浸潤性腫瘤大小1x0.7厘米」，並判斷病人的腫瘤為1b 期。柳漢榮當時告訴郭小姐，治療1b 期的腫瘤需要進行放射治療與荷爾蒙治療，同時進行化療以及鏢靶治療，柳漢榮亦建議她諮詢腫瘤科醫生。

腫瘤科醫生會見郭小姐時表示，腫瘤處於非常早期階段，認為屬1a期，只需要進行放射治療。郭小姐其後對柳漢榮作出投訴，並表示當時確診後「受到極大精神壓力，感到無比困擾」，家人亦對此感到擔憂。

柳漢榮承認相關控罪，醫委會考慮到被告在得悉事件後立即與郭小姐道歉，相關錯誤亦沒有對郭小姐造成物理性上傷害，當初亦是考慮到病人健康，才建議她與腫瘤科醫生相談，因此醫委會只對他發警告信。