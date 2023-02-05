給十九歲的我｜張婉婷開腔：涉事女生應允參與電影節及包場放映

歷時十年製作、由張婉婷執導的英華女校重建記錄片《給十九歲的我》，掀起紀錄片倫理爭議，正式上畫踏入第四天(5日)，隨即宣布明起暫停公映。

主角之一阿聆親自撰文自白，提及首次觀看影片後情緒受困，由始至終不同意以任何形式公開放映，認為校方不尊重學生意願。張婉婷今日接受訪問時親自解畫，指雙方曾就此事作多次溝通，對方應允將記錄片參與電影節及包場放映，「最近根據學校話，佢阿爸話呢，佢已經平伏咗情緒。見到反應咁好，咪覺得差唔多時間公映囉。」張婉婷又指，由於事件釀成風雨，決定暫時停一停，釐清事件。



《給十九歲的我》導演張婉婷2月5日開腔，指由於事件釀成風雨，決定暫時停一停，釐清事件。（馬煒傑攝）

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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稱主動提議停映 釐清發生甚麼事

張婉婷今日下午於謝票場後受訪時表示，將於明天起暫停公映，「提議學校咁多風風雨雨，不如就停一停，釐清究竟發生甚麼事。」

主角之一阿聆自白認為校方不尊重學生意願，張婉婷回應稱，雙方曾就此事作溝通解釋，對方應允參加電影節，隨後亦舉辦多場包場，「其實呢件事講咗好耐架喇，參加電影節佢就ok咗，但中間有好多傾談同解釋，點解我地搞咗咁耐呢，(去年)8月我哋香港國際電影節首映場，到我哋真係公映，都係前幾日嘅事咋嘛，中間做咗好多包場，試驗觀眾反應，即係完全無問題嘅，覺得好安全嘅。」

她又表示，閱讀眾多影評中，「個個都好support ，個個都好可愛、好勇敢啊，好肯分享佢哋嘅故事，千禧年代少女嘅成長。」

▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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承認阿聆未簽署公映同意書

被問到對方曾多次向校方表達拒絕公映意願但不果，張婉婷則說：「所以我哋依家咪話停一停，釐清中間係咪有誤解呢？係咪有期望嘅落差呢？」她又稱，對方有同意包場及影展，「咁公映呢……因好耐之後先公映呀嘛，最近根據學校就話，佢阿爸話呢，佢已經平伏咗喇情緒。見到反應咁好，咪覺得差唔多時間公映囉。我地真係要坐低傾下。」

她又承認，阿聆未有簽署公映同意書，但拍攝前各人均有簽署同意書，「學校為咗保障所有人。」至於何以未有理會阿聆拍攝期間的意願？「佢有同校董會講，我諗十年裡面，有好多人參與，有龐大團隊、所有女仔，師生、舊生會等，呢個決定係衡量所有人努力，花十年時間，同一個人反對，我諗係校董會經過好細密衡量先決定。覺得所有人會坐低，再審視點樣行下一步」。

「我覺得對學校來說，人係緊要過套戲」

張婉婷否認將自己利益凌駕他人之上，「呢個係校董會聽晒所有人陳述，阿聆自己都上咗校董會傾，我諗係謹慎思量下，佢地就決定係咁。」至於是否要待對方撰寫千字文自白後，始決定暫停公映？「其實唔係想咁樣，我亦都只係一個導演，我都唔可以決定公映定唔公映，校董會聽晒所有人陳述，係咁樣決定囉，所以搞到咁樣，要再坐低傾。我覺得對學校來說，人係緊要過套戲。」