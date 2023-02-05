給十九歲的我︱李慧詩未同意訪問片輯錄：我不會看　亦不鼓勵你看

追蹤六位英華女校學生成長故事的紀錄片《給十九歲的我》，近日掀起爭議，兩名受訪女生向傳媒表明曾拒絕該片公映，惟校方未有尊重其意願。在片中短暫出現的單車運動員、「牛下女車神」李慧詩今日（5日）在社交平台撰文指，片中她接受訪問的片段是在2016年1月日本亞洲場地單車錦標賽時的訪問情況，她形容當時導演張婉婷的發問內容古怪，與比賽完全沒有關係，而張婉婷事後未獲同意便將影片剪入紀錄片，形容自己是「被通知」成為電影的一部份。李慧詩又表明，「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。」



▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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單車運動員、「牛下女車神」李慧詩今日在社交平台撰文，首句便寫道「氣在心頭」，她指年初獲悉《給十九歲的我》有她，初時並無放在心上，以為只是對白有她的名字，後來才獲電影觀眾告知，是片中有她的一段訪問。

李慧詩指，該段片段是2016年1月在日本亞洲場地單車錦標賽的一次訪問，她直言事隔多年已不太記得當時的情況，但只記得兩件事，一是日本組委會問我會否接受香港傳媒訪問，而為著不想記者難做，一般賽後訪問她都同意進行；二是導演張婉婷發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係。李慧詩表示，因為她不是平時訪過我們的記者，當時只是心中暗想「大概是她沒有經驗吧」。

「牛下女車神」李慧詩《回應給十九歲的我》紀錄片爭議。(李慧詩FB專頁截圖)

李慧詩又在文中提到，自己是「被通知」成為電影的一部份。有同事問她是否忘記張婉婷曾說過的話，她直言自己平時很謹慎，希望向贊助商負責，不會輕易接受任何形式的拍攝，續指自己由優先場想到現在，都難以用「忘記」去說服自己。

她在文中明言，從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的有告訴她會將片段放上電影螢幕，「我一定會先化妝，然後問准體院同事再進行拍攝。」

她續提到，曾被問及是否轉型拍電影，令她「一頭無緒」，她曾經找體院公關幫忙，但因香港沒有肖像權，且片段由張婉婷所擁有，對方放上螢幕並無犯法，且片段已經公映，追究也沒有太大意義，但她質疑「沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先『知會』一聲以尊重當事人的『程序』都省去呢？」

沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先「知會」一聲以尊重當事人的「程序」都省去呢？ 李慧詩

她在文末指，自己只是佔電影片段十來秒，是「紀錄片」中最「不知所為」的一員，又指為甚麼自己會在電影中「存在」，相信大家心裏有數。她表明，「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。」也懇請其他人不用再追問她有關《給十九歲的我》的情節。

張婉婷導演與五位《給十九歲的我》紀錄的女學生，一同回到母校英華女校出席「《給十九歲的我》感恩大會」。（資料圖片／陳順禎攝）

電影紀錄幾位女同學在大時代下的轉變。（《給十九歲的我》影片截圖）

張婉婷推出紀錄片新作《給十九歲的我》，繼早前在網絡上被優先場觀眾發文負評，在張導加入「推廣香港新優勢專責小組」後，更引發網民呼籲杯葛。（《給十九歲的我》電影海報）

李慧詩在社交平台撰寫的全文：

氣在心頭。

不要再問我有沒有看過《給十九歲的我》。

今年年初，有粉絲Inbox 我，電影《給》有我的份兒，我初時沒有放在心裏，以為只是對白加入我的名字。後來，愈來愈多看過這部電影的觀眾告訴我，電影的內容不止於對白，是一段訪問，當時並未知道那是甚麼片段，但擔心他們會斷章取義，便致電給體院同事，問問該如何處理這件事。

體院同事後來在網上找到該片段。

那是在2016年1 月在日本亞洲場地單車錦標賽的一次訪問，訪問記者正是導演張婉婷女士。事隔多年，我當然不太記得當時的情況，只記得兩件事：第一，日本組委會問我會否接受香港傳媒訪問，一般賽後訪問我都同意進行，因為不希望記者們難做，所以我通常會答應；第二，當時張女士發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係。因為她不是平時訪過我們的記者，我只是心中暗想：大概是她沒有經驗吧﹗

公司同事說可能是我忘記了張女士曾說過的話，可能她會得到我的同意將訪問用作紀錄片，甚至放上電影公映。是我忘了？我的記性不太好，這段時間，我不斷問自己，是我忘記了？平時我都很謹慎，希望向我的贊助商負責，不會輕易接受任何形式的拍攝。我質問自己，我忘了嗎？每個月都有訪問，我真的忘記這次訪問的用途嗎?

由優先場想到現在，我都難以用「忘記」去說服自己。片段是用作紀錄片和電影用途，我怎可能忘記呢？更何況，我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝。

我是「被通知」成為電影的一部分。

每一天都有看過《給》的人問：「你看了沒有？」有 Fans 問我會否轉型拍電影，我一頭無緒。作為運動員，遇上這些事都會找體院 PR 幫忙，就如學生有事會找老師一樣，但同事說她幫不了忙，香港沒有肖像權，該片段由張女士所擁有，她將之放上螢幕，沒有犯法。而且片段已經公映，追究也沒有太大意義。

沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先「知會」一聲以尊重當事人的「程序」都省去呢？

我只是佔電影片段十來秒，是「紀錄片」中最「不知所為」的一員，我為甚麼會在電影中「存在」相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。我懇請我的朋友、FB/IG Fans、大學講師和同學們不用再追問我所有有關《給十九歲的我》的情節。

謝謝。

