正月十五元宵節　情侶尖沙咀綵燈展打卡猜燈謎

今日是（5日）農曆正月十五元宵節，又稱中國情人節。尖沙咀文化中心的春節綵燈展，在造型各異的花燈前，今日傍晚出現一對對情人的身影拍照打卡，為綵燈展帶來浪漫氣息。



今日是農曆正月十五元宵節，尖沙咀文化中心的春節綵燈展，吸引情侶到來拍照打卡。（洪芷菁攝）

古代的男女會在元宵節出門賞燈，相遇約會，而今日尖沙咀文化中心露天廣場的春節綵燈展《兔來運轉．花燈迎新禧》在展期結束前一天迎來元宵佳節。有情侶來賞燈並拍照打卡，感受節日氣氛。

專程賞燈打卡 燈謎難度高

情侶謝小姐和歐陽先生今日專程來綵燈展拍照打卡，他們讚賞兔仔燈飾及「兔氣揚眉」祝福語都很可愛。歐陽先生認為政府安排這些燈飾很有節日氣氛，能吸引本地市民及遊客，是「復常的好現象」。二人亦互相祝福對方「身體健康」。

葉先生攜交往兩年的女友專程來看綵燈展來應節，並指二人都是第一次逛綵燈展，不過直言燈謎很高難度，不易猜中。

葉先生攜交往兩年的女友專程來看綵燈展來應節。（洪芷菁攝）

「老夫老妻」經過綵燈展打情罵俏

除了熱戀中的情侶亦有「老夫老妻」在綵燈前駐足留影。已婚多年張生和張太今日計劃到大館觀賞光雕匯演，途經綵燈展，愛好攝影的張生拿出相機，拿捏好拍攝角度為太太與綵燈拍照。

尖沙咀文化中心的春節綵燈展在展期結束前一天迎來元宵節。（洪芷菁攝）

張生指無論平日或特別節日，只要發現驚喜就會送給太太，「日日都慶祝」，而張太補充指二人慶祝通常會去宅度假（Staycation)和到內地旅遊。被問及元宵節想向對方表達什麼心意，張太直言「加啲家用啦」，張生則回應「咁你唔好諗啦」，二人哈哈大笑。