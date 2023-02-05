元宵｜佳節當前老字號民豐大排長龍　熟客為避疫事隔一年再幫襯

踏入疫後復常第一個元宵節（5日），售賣傳統湯圓的老字號「民豐粉麵行」大排長龍，顧客最少花40分鐘以上，才可成功排至店舖門外。有熟客為了避免群組聚集，已超過一年沒有幫襯，因此甘願等待。店舖負責人透露，麵粉等食材不斷漲價，但為了與街坊共渡時艱，暫時不會加價。



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「民豐粉麵行」下午有逾50人排隊

每逢元宵佳節，不少市民均遵從傳統習俗均會食湯圓，寓意團團圓圓。位於荃灣的「民豐粉麵行」，今午約三時有逾50人排隊，淹沒半條街道，當中不少市民為跨區前來光顧。店內同樣繁忙，店員爭分奪秒不斷包裹湯圓、水餃、雲吞及糯米糍等食品。

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熟客讚每日即製非常新鮮︰有得買就得

熟客張小姐居於黃大仙區，今日專程到民豐購買水餃及湯圓。雖然店外大排長龍，預計需時30分鐘以上，但她認為每日即製非常新鮮，花一點時間是值得，「邊款都冇乜所謂，有得買就得。」

不過自第五波疫情爆發後，為了避免受感染，她已有約一年並無再到店舖買湯圓，今日為疫後首次。她指，過去每兩至三個月便光顧一次，「疫情嗰陣都唔敢嚟排隊喇。」

居於屯門的岑小姐亦是10多年的熟客，排隊約40分鐘才到達門外，每逢初一、十五便會光顧。她大讚民豐的水餃「皮薄餡靚」，菜與肉的比例剛剛好，味道恰到好處，因此認為大排長龍為意料之中。

負責人︰不加價與街坊共渡時艱

負責人蔣太表示，每逢元宵均獲街坊支持，逾30名老夥計已通宵輪更即製湯圓等應節食品，「做得幾多賣幾多啦。」雖然麵粉等食材去年今年已漲價多次，但所有水餃、雲吞及湯圓並無加價，與街坊共渡時艱。