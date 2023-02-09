麥當勞｜員工年度晚宴闊別三年復辦8000人參與　抽獎送演唱會門票

疫情肆虐三年，本港不少大型企業已中斷舉辦晚宴。惟隨著社會復常，麥當勞近日在亞博館復辦員工年度晚宴，一連三日共逾8,000名員工、合作夥伴和嘉賓出席。麥當勞更邀請Dear Jane及張蔓莎表演，並設有抽獎環節，送出多份名貴禮物及現金獎，包括自選演唱會門票等。



麥當勞闊別三年，在亞博館復辦員工年度晚宴。（麥當勞提供）

晚宴一連三日共8000人參與

麥當勞在2月7日至9日期間，舉行因疫情而闊別三年的員工年度晚宴，一連三日在亞洲國際博覽館，合共筵開逾600席，逾8,000名員工、合作夥伴和嘉賓一同歡聚。

晚宴以近日麥當勞推出的全球品牌活動「去麥記lor？」為主題，寓意麥當勞融入生活，成為員工及顧客日常的一部份。

麥當勞亦特意邀請曾在電視劇中，分別扮演麥當勞經理及教練的娟姐及強尼，擔任大會主持；並邀請人氣樂隊Dear Jane，以及張蔓莎（Sabrina）特別演出，表演熱播金曲。現場員工反應非常熱烈。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩致辭時表示，回首過去疫情期間，縱然面對不同挑戰和難關，麥當勞仍然上下一心，為顧客帶來優質的用餐體驗，衷心感謝所有同事緊守崗位。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩。（麥當勞提供）

設抽獎環節送上多份獎品

麥當勞管理層亦頒發多個獎項，包括長達20年、25年、30年及35年的長期服務獎，以及年度傑出員工大獎，肯定他們的優秀表現。

麥當勞亦舉辦抽獎環節，送出多份名貴禮物及現金獎。當中由亞博館贊助的禮物最為特別，幸運兒可在半年內，選擇三場於亞博館舉辦的演唱會，並取得門票兩張。