兔年｜麥當勞送10萬換領券　IG完成3步驟可換麥樂雞、脆香雞翼等

麥當勞推出兔年首個活動，由即日起（26日）至下周六，將派出合共10萬張美食換領券，市民只須在香港麥當勞官方Instagram帳號內完成三個步驟，每日首一萬名用戶便可獲得換領券，可免費換取麥樂雞、魚柳包、脆香雞翼等換領券，每日款式不同。



麥當勞推出兔年首個活動。（麥當勞圖片）

到麥當勞官方Instagram完成三個步驟可參與活動

香港麥當勞公布，為答謝顧客多年來的支持，即日起推出兔年首個品牌活動「去麥記lor？」，透過官方Instagram帳號，免費送出合共10萬張美食電子換領券，包括麥樂雞、魚柳包、脆香雞翼、豬柳蛋漢堡、原味麥炸雞等。

市民在活動推廣期內，即1月26日至2月4日，每日到官方Instagram完成三個步驟便可參與活動。

1.追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk）



2.到每日指定活動貼文內留言「^^去麥記歎（當日主題美食）lor？」



3.再標籤兩位朋友參加活動



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成功參加者在麥當勞App內收到電子換領券

每日首一萬名合資格參加者的Instagram帳號，將收到官方麥當勞傳送的訊息，只須依指示提交在麥當勞App登記的電郵，便可在2月14日或之前，在App內收到相關電子換領券，並以此免費換領美食。

麥當勞表示，首日活動貼文已於今早11時30分推出，其後的活動推廣將在官方帳號不定時更新。由於每日名額有限，送完即止，每個Instagram帳號每日只限參加一次。

每日優惠券一覽。（麥當勞提供）

麥當勞所有分店增華納歌曲

麥當勞亦公布，即日起為全港所有分店新增華納歌手的歌曲，當中包括七位本地歌手及樂隊，包括MC張天賦、Dear Jane、陳蕾、張蔓姿、Lewsz、Kiri T及Byejack；以及國際樂壇巨星兼格林美獎得主，包括Ed Sheeran、Coldplay、Bruno Mars及Dua Lipa等。