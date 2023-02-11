土耳其地震︱香港特區救援隊周六救出三名生還者　救援行動仍繼續

土耳其大地震災情嚴重，全球各地均派出救援隊伍搜救災民。香港救援隊周五（10日）到達災區開始搜救，香港消防處今晚（11日）11時許（香港時間）公布，特區救援隊剛剛成功救出一名生還者，救援行動仍然繼續。保安局之後更新，於當地時間下午5時50分，特區救援隊在哈塔伊地震災區現場搜救出倖存者，目前已救出三名。



土耳其地震至少已經有逾2.2萬人罹難，香港派往土耳其的59人救援隊周五抵達當地後，隨即前往災區哈塔伊省，國家救援隊會合，之後開始展開搜救任務。

香港消防處周六晚11時09分（香港時間）於Facebook專頁公布，特區救援隊剛剛成功救出一名生還者，救援行動仍然繼續。從專頁上載的約10秒片段見到，救援隊在瓦礫中抬出傷者，並與現場人士將傷者送到其他地方。

根據保安局較早時更新救援隊的訊息，救援隊在當地時間傍晚約6時半出動，帶同搜索犬、無人機及兩架小型物資車，前往災場其中一個住宅區，展開搜索及救援任務。消防處的影片則可見，搜救行動一直至夜晚，並在夜間利用無人機搜索。

保安局下午表示，救援隊經過一晚搜索，早上集合打氣，期間國家應急管理部地震地質司司長趙明亦到來與特區救援人員打氣。