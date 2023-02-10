土耳其地震︱無國界醫生提供醫療及物資支援　促國際關注人道走廊

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，敘利亞西北部亦受災，死亡人數增至逾2萬人，國際紛紛提供援助，港府2月8日也派出搜救隊前往土耳其，協助地震災場的搜救工作。無國界醫生（香港）總幹事童靜漪今早（10日）在電台節目《千禧年代》表示，無國界醫生也正在災場提供醫療及物資上的支援，料未來一星期將組織好亞洲區的團隊前往當地。她特別提到，現時進入敘利亞西北部有一條「人道走廊」，是暫時唯一開通渠道，讓人道救援的人員及物資進入，而這條走廊或將於未來6個月內暫停，期望國際社會留意。



▼土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，鄰國敘利亞北部同樣受災▼



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無國界醫生（香港）總幹事童靜漪表示，2月6日發生7.8級地震發生於土耳其東南部及敘利亞西北部交接地區，當地現時正在下雪，非常寒冷，有逾6000棟建築倒塌，15萬人受到傷害，電力、水利等設施均出現問題。

童靜漪指，無國界醫生一直有在敘利亞西北部提供服務，所以很快就作出應對，現已安排3個流動診所，及90部救護車支援。無國界醫生除了提供醫療上的支援，也會為有需要的災民派發物資，她表示，現時有約2500個家庭受惠。

災後或有傳染病 仍需3至6個月工作

無國界醫生也正與土耳其政府及正於當地救援的團隊聯繫，並同樣提供醫療支援及物資派發。童靜漪提到，災情影響很多區內的恆常醫療工作，如孕婦、長期病患者需要的恆常檢測或治療，無國界醫生會隨即開展這類工作。另外，據無國界醫生經驗，很多災後地區都會出現傳染病，如霍亂，他們都會準備開展災後3至6個月的長期工作。

被問到該組織香港區的人員有否參與今次支援，童靜漪回應稱，相信在未來一星期會組織好亞洲區的人員前往現場。

未來一周可組織亞洲區人員往現場

她特別提到，現時敘利亞西北部有一條「人道走廊」，是暫時唯一開通渠道，讓人道救援的人員或物資進入當地，而這條走廊或將於未來6個月內暫停，倘若成真，人道救援的人員或物資將再無法進入敘利亞，期望國際社會留意。她續呼籲，如市民有意提供協助，可瀏覽無國界醫生的網站，了解當地最新的災情及災民需要。

▼香港派出搜救隊前往土耳其▼

