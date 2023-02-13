學校飯商「活力午餐」遲送飯　校長：學生指飯很硬、肉不熟

早前有家長在網上投訴，大家樂集團旗下的午膳供應商「活力午餐」，接連在多間學校出現食安問題，包括延遲送飯、食物質素參差，或部份飯款突然停止供應。有小學校長校指，有學生反映飯及意粉很硬，肉亦煮不夠熟，飯款亦不齊。

有飲食業界人士指，現時人手短缺，影響生產、包裝及運輸，惟即使調高時薪至60元，都未能成功聘請員工，建議引入外勞解決人手問題。



小學校長孔偉成在港台節目《千禧年代》表示，上周四（9日）午膳供應商延遲送飯盒，有學校指延遲了45分鐘，亦有學生反映飯及意粉很硬，肉亦煮得不夠熟，原本四款飯只來了兩款，供應商解釋是人手不足所致，校方會預備乾糧、外出訂飯盒，及聯絡家長帶飯。

業界：人手短缺，影響生產、包裝及運輸

香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目指出，業界人手短缺，影響生產、包裝及運輸。他指目前即使調高薪酬，但招聘仍然困難，疫情前共招聘26萬名前線人員，現只能聘20萬人，就算時薪由43元調高至60元都未能聘請人手，認為有需要研引入外勞。

大家樂早前回覆查詢澄清，「活力午餐」並無罷工，但承認短期內人手安排較為緊張，回復至疫情前的員工數目需時，因此已從其他部門調配人手協助，並對受影響的學校表達歉意。