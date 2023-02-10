學校午膳商「活力午餐」遲送飯　母公司大家樂︰人手緊張非罷工

網上有家長流傳大家樂集團旗下的午膳供應商「活力午餐」，接連在多間學校爆出食安問題，包括延遲送飯、食物質素參差，或部份飯款突然停止供應。大家樂今（10日）回應指，「活力午餐」並無罷工，但承認短期內人手安排較為緊張，回復至疫情前的員工數目需時，因此已從其他部門調配人手協助，並對受影響的學校表達歉意。



有學校只能按時予小一至小四午餐

有家長今日在網上表示，收到學校通知稱，中午12時50分接獲「活力午餐」通知，因工場爆發罷工，以致午餐供應受影響，校方只能為較年幼的一至四年級學生提供午餐，至於五及六年級學生則需稍後。

其後家長又表示，學校再通知稱，直至下午1時15分，全校學生均有午飯供應。惟班主任在WhatsApp提醒家長，由於學生今日沒法享用已選定的飯款，份量亦大為減少，紛紛表示並不飽腹，因此通知家長，或要準備食物等待學生放學。

有家長稱「活力午餐」最近兩日遲到派發午餐。（網上截圖）

傳天水圍有中學遲35分鐘才送抵午餐

另外昨日亦有家長在網上表示，兒子就讀於天水圍一間中學，聲稱「活力午餐」最近兩日遲到派發午餐，由平時的中午12時40分，延至下午1時15分，翌日更變本加厲至1時25分，飯款亦由四種減至一種。「搞到明明訂咗飯，都要喺小食部買野食！」

大家樂無否認遲送飯 對受影響學校表歉意

大家樂集團回應指，對於網上流傳「活力午餐」近日出現罷工，澄清並無此事。大家樂指，自去年底政府宣布復課安排，已開始增聘人手，以應付復課後的飯盒訂單，惟過去數年因疫情緣故，不少員工已轉行，要回復到疫情前的員工數目需時，短期內人手安排較為緊張，故已在其他業務單位，調配人手到「活力午餐」協助。

大家樂又指，同時會繼續與學校保持緊密溝通，確保飯盒供應盡快回復穩定；並感謝同事齊心協力投入生產，以盡力滿足學校的飯盒需求。大家樂又表示，對受影響的學校表示歉意。