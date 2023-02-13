持雙程證男女來港賣唱被捕　認行乞罪罰款　改判入獄5天

持雙程證來港的傷殘男女，上周五（10日）在長沙灣一街市外賣唱，其間有途人把錢放入紙皮盒內，警方之後以行乞罪名拘捕二人，並沒收他們的麥克風、擴音器等工具等。兩人今(13日)在西九龍法院承認1項乞取施捨罪，裁判官李志豪考慮兩被告不知道事件是犯法及個人背景下，判兩人各罰款1500元，惟他們稱不能繳付罰款，故以監禁5日代替。



被告為鍾小堅（39歲）及李梅花（34歲），兩人均持中華人民共和國往來港澳通行證。他們均承認於2023年2月10日，在香港九龍長沙灣順寧道保安道市政大廈保安道街市外，在街上乞取及收取施捨。

女被告李梅花稱不知在港賣唱犯法。(鄭子峰攝)

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案情指，在2023年2月10日約4時許，有人報案稱在長沙灣順寧道保安道街市外，見到2名被告使用裝置唱歌，並有紙皮盒放在他們面前，有中年女子把錢放入紙皮盒內，有其他人將硬幣放在盒內。警方接報到場並了解情況後，詢問兩名被告在做甚麼，他們承認同日從落馬洲過關來港，不知道行乞是犯法。

沒有律師代表的男被告稱，他不知道在港行乞犯法，加上他早前離婚，心情不太好，為了散心來港，聽說在港賣唱可賺錢，想賺點錢供養父母，望法庭饒恕他一次。女被告亦稱她不知道行乞是犯法，她已婚並有孩子，並稱以後不會再犯，希望可獲輕判。

案件編號：WKCC 613/2023