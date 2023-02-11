雙程證傷殘男女街頭賣唱　被控公眾地方乞取施捨下周一提堂

昨日（10日）一對持雙程證的傷殘男女，在長沙灣及深水埗一帶街頭賣藝行乞，圖取途人施捨。最終，有市民不堪其噪音滋擾而報警，警員到場將他們拘捕。兩名被捕男女今日（11日）已各被控一項「在公眾地方乞取施捨」罪，案件將於下周一（13日）上午在西九龍裁判法院提堂。



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賣唱男女在長沙灣保安道街市外被警員拘捕。（香港01記者攝）

昨日，《香港01》記者直擊該對男女，由下午1時許至5時許，先後到桂林街行人隧道、順寧道街頭、保安道街市賣唱，其間獲不少市民打賞。至5時許，終有市民「睇唔過眼」報警，警員其後以涉嫌「非法行乞」拘捕該對男女。帶往長沙灣警署跟進。據了解，被捕男女為廣東人，持雙程證，昨日剛抵港，暫未有租住酒店。

警方表示，昨日下午約5時接獲途人報案，指一名男子及一名女子在長沙灣順寧道一街市對開懷疑賣唱，其間有途人把錢放入放置在兩人前面的紙皮盒。人員到場調查後，拘捕一名39歲持雙程證的姓鍾內地男子及一名34歲持雙程證的姓李內地女子，涉嫌「在公眾地方乞取施捨」。行動中，人員檢獲一個麥克風、一個擴音器、一個紙皮盒及約190元現金。兩名被捕男女現正被扣留調查，案件由長沙灣分區巡邏小隊跟進。

根據《簡易程序治罪條例》(第228章)第26A條，任何人士在公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，如屬首次或第二次定罪，可處罰款500元及監禁一個月；如屬第三次或其後再被定罪，可處罰款500元及監禁12個月。

