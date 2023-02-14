有線電視提前交還收費電視牌照　保留有線新聞品牌　暫無裁員計劃

有線電視及HOY TV母公司有線寬頻（1097）今午停牌，相信與收費牌照起變化有關。據了解，有線電視已向政府提出，提前交還有效期為12年、至2029年5月31日才結束的收費電視牌照，並已獲政府批准。但有線新聞部將不受今次事件影響，「有線新聞」的品牌會繼續，現時未有裁員計劃，員工待遇不變。

有線寬頻集團新聞總監關慧玲今午向新聞部員工發信表示，因應近年環球及本地媒體市場結構急速改變，集團今日公布交還旗下有線電視收費電視牌照並獲得批准。然而這並不代表「有線新聞」這個品牌已完結。相反「有線新聞」將以免費電視形式，透大氣電波，不同的新媒體平台，以至港鐵車箱，將新聞內容在76、77及78台帶給更多觀眾。



據了解，有線電視已向政府提出，提前交還收費電視牌照，並已獲批。但有線新聞部不受今次事件影響，沒有裁員計劃及員工待遇不變，「有線新聞」的品牌會繼續，為76、77及78三條免費頻道繼續製作內容。