港鐵票價檢討｜A4聯盟倡利潤對沖　「可加可減」變「賺多加少」

特區政府正與港鐵公司就可加可減票價調整機制進行最新一輪檢討，預計最快在今年3月完成。立法會「A4聯盟」議員楊永杰、梁文廣、張欣宇昨日（2月14日）約見運輸及物流局副局長廖振新及相關官員，向當局提倡引入利潤對沖機制，把「可加可減」優化成為「賺得越多，加得越少」，相信更加有助「還利於民」。



港鐵票價調整機制向來為人詬病。（資料圖片）

港鐵票價調整機制向來為人詬病。按照機制，基本加價幅度 = 0.5 ｘ 綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素 — 額外扣減0.6%，而只要結果介乎+1.5和-1.5%之間，就不需調整票價，可以延後至明年再處理。公式原意是令票價調整透明客觀、「可加可減」，但從歷年經驗來看，結果往往都是「多加少減」。

「A4聯盟」早前已經指出，現行機制容許延後增幅，導致港鐵可在錄得盈利之餘繼續加價，未能真實反映港鐵營運成本、土地所得收益、整體服務表現、普羅大眾負擔能力等情況。A4就此建議，在維持基本計算方程式的情況下，取消延後增幅，並且引入利潤對沖機制——當基本加價幅度為正數，將其乘以利潤系數，從而對沖加價幅度。

利潤系數由實際利潤釐定，當利潤低於50億元、在50億元至少於100億元之間、在100億元至低於150億元之間、等於或高於150億元，利潤系數分別是0.75、0.5、0.25和0，結果可按不同收益程度減少25%、50%、75%和100%的票價加幅，從而「賺多加少」。

張欣宇通過街站、問卷、青年共識會議工作坊等方式，聽取社會各界對「A4聯盟」倡議的意見，發現市民普遍希望將港鐵利潤、服務表現、市民負擔能力上限等因素，更加簡單清晰納入票價調整機制。（張欣宇提供）

A4聯盟的楊永杰、梁文廣、張欣宇，昨日約見運輸及物流局副局長廖振新及相關官員，詳細解說上述優化港鐵票價「可加可減」機制，希望做到「賺得越多，加得越少」。

曾任港鐵工程師的香港新方向新界北地區直選議員張欣宇表示，過去一段時間，通過街站、問卷、青年共識會議工作坊等方式，聽取社會各界對「A4聯盟」倡議的意見，發現市民普遍希望將港鐵利潤、服務表現、市民負擔能力上限等因素，更加簡單清晰納入票價調整機制。他促請港府主動與港鐵就票價調整提出「雙贏」方案，切實回應市民期待，他亦相信，「A4聯盟」的倡議有助穩定票價加幅、減少累積加幅、減輕市民負擔。

九龍中楊永杰認為，「A4聯盟」提倡的利潤對沖機制，既不會影響港鐵盈利效益，又可以令市民「條氣順啲」，因此期望政府和港鐵加以考慮，減少社會就票價調整的矛盾與爭議，提升市民獲得感與幸福感。九龍西梁文廣也指，政府需要有決心和魄力優化現行港鐵票價調整機制，增加管治威信，實現市民期望，才能加快疫後復常進程。