油麻地母嬰健康院冧閘｜勞工處控處所佔用人及僱主　涉事公司曝光

油麻地母嬰健康院去年8月15日發生鐵閘倒塌，一名43歲女保安被壓倒身亡。勞工處周三（15日）表示，會向有關處所佔用人及僱主提出5項涉及職業安全及健康法例的檢控。勞工處初時未有公開涉事公司名單，但《香港01》翻查資料，找到被告公司分別是：奧雅納工程顧問、莫特麥克唐納香港有限公司、利基、SK ecoplant及威智護衛有限公司。

經記者追問後，勞工處事隔近一日後終證實上述被告名單。



工傷權益會總幹事蕭倩文指，勞工處在發稿中只提會檢控處所佔用人及僱主，與公布MIRROR意外檢控時明確提及公司名的做法明顯不同，批評做法「大細超」、「唔係一視同仁」，促當局要改善做法，讓大眾及工友有知情權。



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勞工處昨日（15日）公布會向有關處所佔用人及僱主共提出5項涉及職業安全及健康法例的檢控，但內容未提處所佔用人及僱主的名字。

翻查資料，中九龍幹線油麻地東工程其中的項目包括興建臨時油麻地母嬰健康院。而該工程項目的承建商為利基、SK ecoplant聯營，而顧問公司則為奧雅納、及莫特麥克唐納顧問聯營，共涉4間公司。

據司法機構資料，BUILD KING CONSTRUCTION LIMITED（利基）、SK ECOPLANT CO., LTD、奧雅納工程顧問、及莫特麥克唐納香有限公司，4間公司均於同一日同一時間在同一法院進行聆訊，它們的控罪均為「沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的」。

而同一日、同一時間、同一法院接受聆訊的，還有威智護衛有限公司，其控罪為「沒有確保僱員的安全及健康」，威智護衞有限公司，亦即是僱用死者的保安公司。據了解，上述5間公司正是勞工處在發稿中提及所指的處所佔用人及僱主。

3月16日觀塘裁判法院聆訊

記者昨晚曾向勞工處查詢涉事被告身份，今日再補充追問是否記者獲悉的上述五間公司，勞工處在今晚終回覆確認事件，指上述公司涉嫌違反《職業安全及健康條例》（第509章），包括沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統等。

處方指，已於年2月13日向法庭申請傳票，案件已排期在3月16日於觀塘裁判法院進行首次聆訊。

工權會總幹事蕭倩文促政府要公布涉職安健檢控的公司，讓大眾有知情權。(張浩維攝)

工傷權益會總幹事蕭倩文表示，勞工處在發稿中只提會檢控處所佔用人及僱主，與公布MIRROR意外檢控時明確提及公司名的做法明顯不同，批評做法「大細超」、「唔係一視同仁」，並非如勞福局局長孫玉菡曾在傳媒訪問中所講的「每一個工傷其實社會都關注，我哋都好緊張。」

蕭倩文續指，以往也有很多個案都要等到上庭或上庭前，才會知道被涉事被檢控的是哪間公司，直指相關做法不足，需要改善，「每單個標準都應該要同MIRROR嗰單一樣。」

她認為，大眾及工友的知情權很重要，如一間公司常涉意外遭檢控，但工友不知道，會減弱他們的警覺性，當局理應公布，讓大眾及工友有機會得悉這些事。她也相信公布公司名會有助提高僱主預防意外發生的意識。