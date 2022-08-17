油麻地母嬰健康院冧閘｜盧覺強料感應器失靈　電閘「走過龍」塌下

油麻地母嬰健康院停車出口鐵閘前日（15日）塌下，壓中一名43歲姓魏女保安，送院搶救不治。英國機械工程師學會院士盧覺強今日（17日）表示，電動閘頂部有管槽固定電閘尾部，不致「走過龍」塌下，估計管槽感應器失靈，令電閘脫軌，釀成意外。



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盧覺強接受港台《千禧年代》訪問時指出，一般電動閘頂部有管槽，當趟上電閘時，管槽會固定電閘尾部，不致電閘「走過龍」而塌下。他分析意外可能與維修保養有關，當管槽感應器故障，無法偵測電閘尾部，便會脫離軌道。

塌下僅0.5秒超常人反應時間

盧覺強又指，涉事電閘約500至600公斤重，當塌下時撞中頭部，有約300磅力，再壓落全身會有有千百磅力，重力之大會造成骨折重傷，他又指：「跌落嚟應該係0.5至0.7秒倒，但正常人反應時間只有0.9秒，縮都縮唔切。」

他建議，使用者宜使用遙控操作開關電閘，期間站在4至5米距離外，當電閘有異常聲音或不暢順，應立即維修跟進。

英國機械工程師學會院士盧覺強。（資料圖片）

工會建議政府推動強制性大維修

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，新田購物城3年前發生同類意外，一道手動金屬門脫軌道塌下，她指保安業界需要保安員操控電閘，雖然遙控操作不難，但現時未有清晰指引，令安全和危機意識較低，呼籲政府推動強制性大維修，如當中涉設計問題應加以改良。

據她了解，按指引，鐵閘道輪需每3個月檢查一次摩蝕程度，每周一次整體檢查，但有個別地方未必有跟足指引，希望政府「唔好只有文字高度關注，要同公眾交代」