流行文化節｜張國榮紀念展打頭陣　展哥哥服飾與藏品　3.29開鑼

「春天該很好，你若尚在場。」4月即將迎來一代巨星張國榮（哥哥）逝世20週年，沙田文化博物館由3月底起將舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，並由哥哥生前摯友包括陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人，與港人回顧哥哥昔日風采及其演藝成就。康文署亦特別鳴謝哥哥生前摯愛唐鶴德。



今次展覽是「香港流行文化節 2023」前奏節目之一，市民可免費進場，而康文署將於今年4月舉辦首屆「流行文化節」，以電影放映及專題展覽等連串活動，展示香港流行文化魅力。



位於沙田的文化博物館將於3月底起，舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」。(康文署提供)

「春天該很好，你若尚在場。」2003年4月1日，張國榮一躍而下結束其精彩但短暫一生，為港人及歌迷留下無盡思念。哥哥每年死忌，均有不少市民前往酒店外追悼。



由康文署主辦的「繼續寵愛・張國榮紀念展」將於今年3月29日起舉行，透過張國榮的經典舞台服飾、唱片及影視項目、歌影視獎項及個人藏品等，展示及回顧哥哥在音樂、電影等方面的傑出成就，及其對流行文化的影響。

陳淑芬、張叔平等任客席策展人 康文署特別鳴謝唐鶴德

展覽將由哥哥三位生前摯友陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人，三人將透過哥哥的私人珍藏、精心設計的展場及舊照片，帶領觀眾回顧他的演藝成就。康文署特別鳴謝哥哥生前摯愛唐鶴德。

陳淑芬是張國榮生前經理人，近日亦忙於籌劃哥哥逝世20周年演唱會；張國榮與知名電影美術指導張叔平及知名攝影師夏永康則識於微時，張叔平與哥哥早年經譚家明執導的《烈火青春》結緣，隨後亦多次合作，包括王家衛執導的電影《阿飛正傳》，哥哥亦憑此作獲得電影金像獎最佳男主角。另外三人亦曾於王家衛另一部電影《春光乍洩》同場合作。

張國榮與張叔平及夏永康識於微時，三人曾於王家衛執導的電影《春光乍洩》合作，張國榮憑何寶榮一角，提名香港電影金像獎最佳男主角。（電影《春光乍洩》劇照）

「流行文化節」預計每年入場人次超過14萬

港府於最新一份《旅政報告》提出，計劃每年與業界合辦「流行文化節」，並研究長遠設立「流行文化館」的可行性。消息人士當時指，首階段重點介紹1960至1990年代，並會以「殿堂級人物」為主題，首年文化節則初步計劃回顧梅艷芳、張國榮及許冠傑，並舉辦演出、工作坊、專題展覽及講座等。施政報告列出的績效指標所見，「流行文化節」每年將提供超過20個節目或展覽，預計每年入場人次超過14萬。

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「繼續寵愛・張國榮紀念展」

日期：3月29日至10月9日

地點：沙田大圍香港文化博物館

入場費：免費

客席策展人：陳淑芬、張叔平、夏永康

支持單位：「哥」迷會

特別鳴謝：唐鶴德

