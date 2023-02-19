破碎家庭長大　聲音尖受欺凌　自強中六生獲嘉許：我從不覺自己慘

長沙灣天主教英文中學中六學生張桁叡，兩個月大時父母便離異，由祖母及姑母養大。身為男生，高同學因為聲音尖細，在高小到初中期間，成為同學欺凌對象，受人排擠，同時遭受言語及網絡欺凌。在他升上中六時，祖母中風致半身不遂。



面對重重考驗，張桁叡卻言「我從來不覺得自己慘，反而覺得非常幸福」。他逆境自強的態度獲得認同，今日（19日）成為「向上游獎勵計劃」其中一名得主。



長沙灣天主教英文中學中六學生張桁叡，為「向上游獎勵計劃」26個得獎學生之一。（夏家朗攝）

「向上游獎勵計劃」本屆叫400申請 26學生獲嘉許

向上游教育慈善基金每年舉辦「向上游獎勵計劃」，鼓勵在學業或成長經歷中充分表現奮發向上、迎難而上精神的學生。今日舉行第八屆頒獎禮，勞工及福利局副局長何啟明及教育局前局長吳克儉亦出席頒獎禮作為頒獎嘉賓。

本屆共收到400份申請，有26名學生獲嘉許，可獲得3,000元價值之獎學金及禮品，以及1,500 元課程代用券。大部份得獎學生均面對自身家庭、健康、學業等困難 。其中兩位獲獎學生遭遇相似命運，均來自破碎家庭，照顧他們的家人中風，生活及經濟出現困難，但各自為自己的才華及夢想堅持奮鬥。

歌唱朗誦佼佼者 天生聲音尖細反成招來欺凌

得獎者之一的長沙灣天主教英文中學中六學生張桁叡，說話抑揚頓挫、節奏分明，原來是歌唱和朗誦的佼佼者。尖細的聲音雖然成為受欺凌的原因，但在老師眼中卻是朗誦和歌唱的天賦。

張桁叡在小一時便同時獲音樂及普通話老師發現潛能，鼓勵他參與朗誦比賽，首次參加英文朗誦比賽便奪冠，至今仍難忘；小二那年起直至中學，他亦有參加合唱團，橫掃校際朗誦節及音樂節等比賽獎項。

引用「寶劍鋒從磨礪出」激勵自己 立志當教師

面對家庭不幸、校園欺凌，張桁叡非常感恩老師的陪伴、關心與栽培，老師亦推薦他參與傑出學生選舉及獎學金計畫等。張桁叡引用「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」，堅信一切磨練是為創造明天更好的自己。他的志願是成為老師，要像以往曾經幫助他的老師一樣去幫助學生，將愛傳承下去。

中文大學綜合工商管理課程2年級高政浠高政浠，需抽更多時間照顧中風母親，但未放棄追尋Beatbox的音樂夢想。（夏家朗攝）

照顧中風母親 Beatbox新星自學成才

同樣成長於破碎家庭的獲獎學生高政浠，正就讀中文大學的綜合工商管理課程二年級。她希望獲得助學金後，能減少家庭財政負擔。他與母親及兄長同住，生活捉襟見肘，卻在Beatbox（節奏口技）闖出自己的一片天。

政浠的母親在2019年患上缺血性中風，醫療及升上大學的學習開支大增，令家庭財政負擔加重，但一家三口僅能靠父親贍養費過活，她亦需抽更多時間照顧母親及打理家中大小事務。

雖然困境重重，但她未放棄追尋Beatbox夢想，藉著觀看網上教學影片、模仿節奏口技表演等方法自學成才，曾於多個Beatbox比賽獲得優異成績，如2018中國Beatbox公開賽殿軍，及International Throwdown 21 Solo第32位，更創立網「Cyphinal Beatbox」機構，在網上發放教學影片，將Beatbox文化推而廣之。

向上游教育慈善基金創辦人梁賀琪表示，經常有人認為現在的年青人不能面對困境和挫折，然而這計劃的得獎者故事，反映他們的抗逆能力比想像更強，「小小年紀已經經歷生離死別、家庭巨變、身患惡疾或是天災人禍，這些一切不幸沒有磨蝕他們的鬥志，反而令他們更強更壯。」