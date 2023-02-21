文藝盛事委員會討論基金申請程序及規則　Art Basel等四活動獲批

文化藝術盛事委員會今日（21日）召開首次會議，討論「文化藝術盛事基金」的申請程序及規則，亦討論邀請國際知名的藝術博覽、裝置藝術展覽，以及大型音樂表演等來港的可行性。委員會經審議後共有四項活動於先導計劃下獲批，包括Art Basel 巴塞爾藝術展香港展會2023、Art Central 2023、「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」及「倫敦國家美術館名作（暫名）」。



▼2022年巴塞爾藝術展▼



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文化藝術盛事委員會今日討論有關「文化藝術盛事基金」的申請程序及規則，並就吸引嶄新和不同形式的文化藝術盛事落戶香港的策略提出意見，委員亦討論邀請國際知名的藝術博覽、裝置藝術展覽，以及大型音樂表演等來港的可行性。

文化體育及旅遊局於2022年底推出文藝盛事基金先導計劃，在文藝盛事委員會全面投入運作前接受擬於2023年內舉辦的大型文藝活動的申請。經審議後共有四項活動於先導計劃下獲批，包括巴塞爾藝術展香港展會2023、Art Central 2023、「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」及「倫敦國家美術館名作（暫名）」。

文藝盛事基金擬於2023年第二季開始正式接受申請，有關細節會再作公布。