單車節｜加碼至5000名額1日爆滿　主辦方：成今年最大型體育盛事

「新鴻基地產香港單車節」闊別4年，將於12月18日重臨，單車節昨日（29日）開始接受報名，並在同日加碼報名名額，30公里及50公里兩個非競賽性質項目，由3,000人增至5,000人。旅發局今早（30日）宣布，兩個組別的名額已滿，成為本年度參與人數最高的大型體育盛事。



▼香港單車節為本港其中一項單車盛事▼



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單車節早年因反修例事件及疫情，闊別本港4年，今年疫情緩和將於12月18日重臨，並在昨日（29日）開始報名。旅發局昨午公布，單車節兩個非競賽項目，即30公里及50公里組別的報名反應熱烈，即時增加報名名額，由3,000人增至5,000人，11月6日截止，讓更多公眾可參與。

其後加碼不足一日，旅發局在今早公布，30公里及50公里組別的名額已滿，並衷心感謝公眾支持。在名額加碼後，總報名人數達到約5,000人，成為本年度參與人數最高的大型體育盛事。

▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼



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今屆單車節分為50公里組、30公里組、男子及女子公路繞圈賽、隊際計時賽。當中50公里組別路線包括「三隧三橋」，由尖東出發，經青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道及尖山隧道，回程途中更有機會欣賞日出。