傳媒高層訪粵｜黃坤明籲加強溝通協作 盧新寧冀「雙向奔赴」

香港傳媒高層人士大灣區參訪團今早（2月24日）獲廣東省省委書記黃坤明接見，雙方暢談超過兩個小時。曾任中宣部部長的黃坤明希望香港媒體繼續關注廣東發展、多提寶貴意見建議，同時加強與當地媒體溝通協作，大力宣傳灣區部署和進展、真實反映三地青年的創業經歷，共同推動「高質量發展」的新風貌、新變化，促進文化交融和民心相通。中聯辦副主任盧新寧則期待是次考察增進粵港傳媒界相互瞭解，在採編資源共用、渠道共享、融合創新等方面深化合作，推動兩地媒體交流實現「雙向奔赴、加速升溫」，合力講好中國故事、大灣區故事、廣東故事。



曾任中宣部部長的黃坤明希望香港媒體繼續關注廣東發展、多提寶貴意見建議，同時加強與當地媒體溝通協作。圖為2018年10月黃坤明在北京接見香港傳媒高層訪京團。（資料圖片）

黃坤明籲加強溝通協作多提建議

黃坤明在有「廣東釣魚台」之稱的珠島賓館接見參訪團。據了解，他與在席傳媒高層相談甚歡，會面時間比原定計劃的一小時長了一倍有多。

據《南方日報》報道，黃坤明表示，香港主流傳媒機構在粵交流考察，充分體現對深化粵港全方位交流合作、以良好輿論環境助推粵港澳大灣區建設的熱切期待和責任擔當。他提到，粵港澳大灣區是中共總書記是習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，相信三地可以齊心協力，加快推動基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」，共同推動大灣區建設結出豐碩成果、展現光明前景。

黃坤明又說，廣東將貫徹落實「中共二十大」精神，堅持以「高質量發展」推進高水平現代化建設，大灣區發展潛力正待發掘和釋放，正好為三地主流媒體的工作提供更加豐富素材和廣闊舞台。他希望香港媒體繼續關注廣東發展、多提寶貴意見建議，同時加強與當地媒體溝通協作，大力宣傳灣區部署和進展、真實反映粵港澳青年的創業經歷，共同推動「高質量發展」的新風貌、新變化，為兩地文化交融和民心相通貢獻更大力量。

香港中聯辦副主任盧新寧期待香港傳媒高層參訪增進粵港傳媒界相互瞭解，在採編資源共用、渠道共享、融合創新等方面深化合作，推動兩地媒體交流實現雙向奔赴、加速升溫。（資料圖片）

盧新寧冀粵港「雙向奔赴，加速升溫」

香港中聯辦副主任盧新寧期待是次參訪增進粵港傳媒界相互了解，在採編資源共用、渠道共享、融合創新等方面深化合作，推動兩地媒體交流實現「雙向奔赴、加速升溫」，合力講好中國故事、大灣區故事、廣東故事。她也希望藉此向香港社會傳遞出廣東站在新的歷史起點上，奮發有為的姿態和扎實作為的努力，有助香港更好融入國家發展大局。她承諾，中聯辦將努力發揮積極作用，大力推動粵港各層次各領域交流合作。

參訪團成員結合實地考察經驗和各自媒體發展發表建言。有成員表示，充分感受到粵港澳大灣區建設的萬象更新和廣東高質量發展的勃勃生機，將與廣東同行深化交流合作，加強互學互鑒，立足各家媒體優長，深入挖掘新聞選題，發揮對外傳播獨特優勢，共同營造良好輿論氛圍，建設人文灣區，為粵港的深入合作作出更大貢獻。

參訪團規格和組成最具突破

廣東省常務副省長張虎、省委秘書長張曉強、省委宣傳部常務副部長崔朝陽、廣東省大灣區辦主任艾學峰，廣東省港澳辦主任李煥春等出席會面。參訪團下午繼續廣東之行，先後考察廣州南沙「元宇宙」政務中心和粵港澳青少年交流活動基地。

參訪團由中聯辦統籌、副主任盧新寧做顧問，涵蓋18間傳統報社、電台、電視台及新興網媒，《香港01》獲邀出席。團員親身感受各地發展脈搏，率先發掘在「新發展理念」、「高質量發展」、「再造一個新廣東」當中的「香港新篇章」。從規模上看，這次參訪是疫情以來最高規格的一次；從組成上看，是有史以來最具突破的一次。