傳媒高層訪粵｜團長李大宏：香港要急起直追，媒體要思考大局

18間香港主流媒體高層人士組成的粵港澳大灣區參訪團，今日（2月25日）傍晚結束一連三天行程。參訪團團長、全國政協委員李大宏臨別時感慨萬千，一來有感「時不我待」，希望香港急起直追，「把過去三年因為疫情耽誤的發展時間奪回來」；二來認為香港傳媒有責任共同建設「人文灣區」，他未來將會組織更多參訪活動，讓同行到其他內地城市走走看看，真實反映國家發展變化和各地奮鬥故事。



全國政協委員李大宏代表參訪團總結行程時感慨萬千，強調香港必須急起直追。（黃雲娜攝）

時不我待急起直追

「久別之後來到『熱土』，非常激動！見到很多新老朋友，都很高興！」本身是香港大公文匯傳媒集團董事長的李大宏，代表參訪團總結行程時感慨萬千，強調「時不我待，我們一定要急起直追，把過去三年因為疫情耽誤的時間奪回來。」

此前，參訪團上午先後考察了位於深圳的新能源汽車比亞迪公司總部和河套港深協同創新中心，對深圳「敢為天下先」的創科成就給予積極評價。在河套，負責介紹的福田區區委書記黃偉提到，短短30年，河套兩岸發展已有天淵之別——深圳商廈林立，香港滿佈魚塘，「可見香港並非沒有土地」，而深港之間更加要攜手向前。

李大宏憶述，當時站在40多樓高的玻璃牆前放眼望去，對於黃偉所言「很有同感」，可謂「說出全體團員的心聲」。他相信，昔日香港人能在獅子山下創造香港奇蹟，「改革開放」之後的深圳人也能在蓮花山下創造深圳奇蹟，如今只要港深緊密合作、優勢互補，一定能夠創造更大奇蹟。

福田區區委書記黃偉指出，短短30年，河套兩岸發展已有天淵之別——深圳商廈林立，香港滿佈魚塘，「可見香港並非沒有土地」，而深港之間更加要攜手向前。（視覺中國）

共同建設人文灣區

李大宏又提到，參訪團首天與特首李家超在廣州茶敘時，已向對方反映，粵港澳大灣區內地城市出現翻天覆地變化，香港必須結合其他城市優勢，才能作出更大貢獻。

據了解，李家超當時向香港媒體表達「三個支持」：首先，他支持香港媒體多到大灣區內地城市參觀考察，發掘更多故事；其次，他支持香港媒體展現更多高質量報道，開拓視野、放大格局；最後，他支持香港媒體呈現不同領域的價值，讓各路專家積極建言。

李大宏也在總結行程時重申，香港傳媒有責任共同建設「人文灣區」，他未來將會組織更多參訪活動，讓同行到其他內地城市走走看看，發揮各自優勢、搭建更多平台，採集和發布更多對港澳青年在灣區內地城市創業、就業、學業等方面有用的信息，真實他們的奮鬥故事和各地的發展變化，從而凝聚社會大眾建設灣區的共識和信心。

廣東省省委書記黃坤明昨日（2月24日）接見參訪團，希望香港媒體繼續關注廣東發展、多提寶貴意見建議，同時加強與當地媒體溝通協作。

思考大局發揮作用

李大宏就此感謝中聯辦統籌及安排行程，又多謝廣東省領導、穗深莞三地政府及相關企業的配合和招待，令香港傳媒同仁可以親身感受廣東上下「聚焦新發展，激發新動能」的新氣象，從而發掘香港融入國家發展大局及參與粵港澳大灣區建設的新機遇。

曾任中宣部部長的廣東省省委書記黃坤明昨日（2月24日）接見參訪團時，也希望香港媒體繼續關注廣東發展、多提寶貴意見建議，同時加強與當地媒體溝通協作，大力宣傳灣區部署和進展、真實反映青年創業經歷，為兩地文化交融和民心相通貢獻更大力量。中聯辦副主任盧新寧期待粵港傳媒在採編資源共用、渠道共享、融合創新等方面深化合作，實現「雙向奔赴、加速升溫」，合力講好中國故事、大灣區故事、廣東故事。

會後，李大宏接受隨團記者訪問時指出，「新香港+新廣東」等於「風光無限，未來可期」，冀香港傳媒人從國家大格局、大戰略、大願景中思考角色，發揮積極作用。《香港01》副總經理馮強也認為，粵港澳大灣區將在經濟、人文、社會、生活等方面展示「中國式現代化」的成果，而如何向世界展示中國成就，關鍵在於如何說好灣區故事。

參訪團考察了東莞的考察了松山湖科學城展覽館，重新認識一個脫胎換骨、聚焦科技的新東莞。（黃雲娜攝）

最高規格最具突破

參訪團今天下午轉往東莞，考察了松山湖科學城展覽館和國際機器人基地，重新認識一個脫胎換骨、聚焦創科的新東莞。最後從東莞返回香港，結束整個參訪行程。

參訪團由中聯辦統籌、副主任盧新寧做顧問，涵蓋18間傳統報社、電台、電視台及新興網媒，《香港01》獲邀出席。團員周四（2月23日）由西九高鐵站出發，一連三日先後到訪廣州、深圳及東莞，並獲廣東省委書記黃坤明接見暢談，又獲廣州市委書記林克慶、深圳市委書記孟凡利、東莞市委書記肖亞非等設宴招待，親身感受大灣區內地城市發展脈搏，率先在「再造一個新廣東」中尋找「香港新篇章」，發掘「粵港新故事」。

從規模上看，是疫情以來最高規格的一次；從組成上看，是有史以來最具突破的一次。

期間，參訪團曾在廣州市城市規劃展覽中心，透過結合高端技術的生動演示，了解廣州的發展脈絡和治理歷程，以及現正積極推進數字化、綠色化、國際化的城市轉型。參訪團也去了天河區港澳青年之家總部基地，認識有志創業的港澳青年如何善用基地提供的資源和服務實現自我價值。另外，參訪團也對南沙區「元宇宙」政務服務大廳印象深刻，只要戴上VR眼鏡，就可讓「分身」即時遨遊於不同區域、辦理各項手續。而粵港澳大灣區青少年交流活動南沙基地（帆船訓練），則豐富了參訪團對文體交流的想像。