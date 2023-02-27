屈穎妍撰文批聖士提反女子中學拒軍裝警入內　校方查CCTV證不實

專欄作家屈穎妍上周五(24日)在《Speak Out HK 港人講地》撰寫專欄文章，指情人節(14日)當天，一名聖士提反女子中學的學生將自己反鎖在女廁內，校方曾報警處理，但指當時校長拒絕軍裝警員入內，更要求軍裝女警穿上外套才能進校。

聖士提反女子中學今日(27日)發聲明指，翻查校園閉路電視紀錄，有職工帶多名軍裝警員進校，並由校長向警員提供資料協助處理，校方不實報導深感忿慨，並強調會保留法律權利追究責任。



屈穎妍日前在《Speak Out HK 港人講地》專欄指，位於港島半山列堤頓道的聖士提反女子中學，在2月14日有學生曾反鎖自己在校內廁格，校方報警求助，但提及校長拒絕軍裝警入內，要求對方穿上外套。她又評論事件，指「校長對警察制服的激烈反應，明顯是個人喜惡了。」、「警察來了，校長又把執法者拒諸門外，到底學生生命重要？還是校長的政治顏色重要？」、「當全校師生看到校長把軍裝警察一手攔於門外，想請問，這將為全校學生帶來什麼樣的身教？」

屈穎妍在《Speak Out HK 港人講地》指聖士提反女校校長阻止軍裝警入校。(《Speak Out HK 港人講地》網站截圖)

校方在今日發聲明，指專欄文章的內容「並非屬實」。校方指，當天肇事學生反鎖自己在學校金禧樓三樓洗手間廁格內，為保其安全，學校於是報警求助。消防及救護員較早到達，校長一直在洗手間外協調處理事件。

校方強調，根據校園閉路電視紀錄，其後多名軍裝警員先後到達學校金禧樓，由職工帶領到事發地點，並由校長提供資料，協助處理。

聖士提反女子中學校董會發聲明指，根據校園閉錄電視，由職工帶領軍裝警進校。(聖士提反女子中學校董會聲明截圖)

校方表示，對於屈在《港》的不實的評述及指責深感忿慨，亦保留法律權利追究責任。校方指仍在跟進涉事學生情況，並對到場救援的公職人員深表謝意。

對於上述事件不實的評述及指責，本校校董會深感忿慨，亦保留法律權利追究責任。 聖士提反女子中學校董會

警方回覆《香港01》查詢，指在2月14日，一間中學報警指一名女學生危坐於校園3樓女廁窗台，警方及消防人員隨即趕到現場並進入校園。經游說後該女學生最終回到安全位置。 警方指他們有法定權力及職責進入任何公共或私人場所，市民應配合警隊執行職務。何無理阻撓或妨礙會構成違法行為。

記者曾向屈穎妍查詢，暫未回覆。