房委會再凍結單身至五人家庭公屋入息限額　資產上限整體上調1.9%

公屋輪候時間高企，房屋委員會按現行機制檢討公屋申請人入息和資產限額，考慮到疫情對經濟衝擊，決定凍結單身至5人家庭的入息限額，其中單身人士入息維持在12,940元。至於資產限額方面，則建議上調1.9%，即單身人士資產上限放寬至27.8萬元，三人戶則放寬至49萬元。

房委會估計，約15.52萬個私樓非業主戶符合新入息資產限額，佔該類住戶總數的30.5%。



房委會按機制，建議凍結公屋申請人士及住戶的入息限額，單身人士維持月入12,940元。（資料圖片）

據房委會的文件，按既定公式計算（住戶開支及5%備用金計算）， 單身人士至五人家庭的公屋入息限額均下跌，跌幅由0.9%至4.2%不等，當中4人家庭跌最大，達4.2%，單身人士則緊隨其後達3.7%。

不過，6人家庭至10人家庭或以上，入息限額則錄得升幅由1.6%至4.6%不等，並以6人家庭升幅最大，達4.6%，其他人數的家庭則均為1.6%。

房委會認為有必要特別考慮為生計可能受到疫情嚴重影響的小家庭提供緩衝，參考以往做法，建議將一人至五人家庭的入息限額凍結在現水平。至於六人及以上家庭的入息限額，建議按照既定機制調整。

換言之，單身人士的入息限額，維持在12,940元，五人家庭則維持在37,180元。至於六人家庭，則上週至142,730元，上升4.6%或1,890元。七至10人或以上的家庭，則劃一上調1.6%，即10人以上家庭，入息限額會增至63,990元。

房委會亦建議，跟隨甲類消費物價指數在過去一年的1.9%增幅來調整現行的公屋資產限額。換言之，單身人士的資產限額，最新是27.8萬元，4人家庭則是57.3萬元。

根據去年第四季統計處綜合住戶統計調查結果，有15.52萬個私人樓宇非業主戶會符合入息資格，佔該類別整體30.5%。房委會又解釋，有關數據亦涵蓋已申請公屋的住戶、符合入息限額但不符合其他申請公屋資格的住戶。

另外，「富戶政策」方面，房委會指，若凍結公屋入息限額的建議獲得通過，「富戶政策」下的入息和資產限額，將按上述各項數據作出相應調整。

房委會未來將上述建議，於3月17日舉行的會議上邀請委員審議及通過。