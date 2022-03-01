房委會凍結申請公屋入息限額　單身維持12940元　資產上限27.3萬

公屋輪候時間達6年，刷新23年來新高。房屋委員會按現行機制檢討公屋申請人入息和資產限額，認為在疫情下，所有家庭人數住戶的入息限額均有所下跌，惟考慮到疫情對經濟的衝擊，建議將所有住戶人數的入息限額凍結在現行水平，亦即一人家庭維持在12,940元。至於資產限額方面，則增加2.5%，即放寬至27.3萬元，三人戶則增至48.1萬元。

房委會估計，約17.4萬個私樓非業主戶符合新入息資產限額，佔該類住戶總數的32.7%。



房委會按現行機制檢討後，所以有家庭人數住戶的入息限額凍結在現時2021/22年水平。（資料圖片）

據房委會的文件，按既定公式計算（住戶開支及5%備用金計算）， 所有住戶人數的公屋入息限額均下跌，整體跌幅為2.8%，當中一人跌幅最大，達7.3%，其次則是四人戶，跌幅為6.1%。

文件指，因應前所未有的疫情，及由此帶來的經濟衝撃，在計劃2022/23年公屋入息限額時，或需作出特別考慮，尤其是作為公屋目標群組的低收入家庭，其生計受到嚴重影響，因此認為有理由作出例外處理。房委會遂建議，所以有家庭人數住戶的入息限額凍結在現時2021/22年水平。

因此，最新的公屋入息限額，一人維持在12,940元，二人為19,550元，三人為24,410元，四人為30,950元。

至於資產限額方面，房委會則建議按既定機制，跟隨甲類消費物價指數的2.5增幅，調整公屋資產限額，換言之，一人住戶的資產限額由26.6萬增至27.3萬元，二人、三人和四人戶則分別增至36.9萬、48.1萬和56.2萬元。

根據去年第四季統計處綜合住戶統計調查結果，有17.4萬個私人樓宇非業主戶會符合入息資格，佔該類別整體32.7%，合資格人數較去年增加1.4萬人，惟比率則微跌0.5%，房委會又解釋，有關數據亦涵蓋已申請公屋的住戶、符合入息限賽但不魏合其他申請公屋資格的住戶。

另外，「富戶政策」方面，房委會指，若凍結公屋入息限額的建議獲得通過，「富戶政策」下的入息和資產限額將維持不變。