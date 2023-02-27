申建村屋9年後獲批兼設多項條件　前地政總署助理署長申覆核

時任地政總署助理署長林嘉芬於2014年捲入囤地風波，被揭發早年與丈夫在其管轄地區購入農地，並申請興建村屋，廉署一度介入調查，最終不作起訴。申請9年後獲地政總署批准，但二人要遵守33項條件，夫婦倆不滿署方做法，認為部分條件不合理及違法，故提司法覆核。案件今（27日）在高等法院審理，申請方質疑署方做法偏離原有政策，刻意延誤，涉濫權及惡意，亦對二人造成不公。署方則反駁，本案爭議未達司法覆核門檻。案件明（28日）續，屆時將由署方繼續陳詞。



申請人為林嘉芬及丈夫鄧超文，答辯人則為地政總署署長。庭上透露，林現已退休。

代表申請方的資深大律師余若薇陳詞指，署方一直有全面的政策處理興建村屋的申請，並應嚴格遵守相關規例，但林與其丈夫在申請後8年半才獲批申請，質疑署方做法刻意偏離原有政策，採用有別一般的方式處理二人申請，造成不公，當中涉及濫權和惡意，因此本案爭議點符合司法覆核的門檻。

申請方指請建屋後近9年 署方才批准 明顯有意延誤

余又指，有傳媒曾刊頭版報道林疑捲入囤地風波，但內容只屬揣測，事後夫婦倆被廉署等調查，獲確認並無違規，最終不作起訴。但署方在二人申請建屋後近9年才有決定，超出內部指引訂明的期限，並非因為大意或者失誤，而是明顯有意延誤。

此外，余指署方沒有指向二人建屋申請複雜或涉其他特別之處，導致是次延誤。就算署方發現當中有文件缺漏，或要駁回申請，也應該及時通知，讓二人作出跟進，一直延誤而不下決定，明顯是在「懲罰」他們。

代表政府的資深大律師陳樂信認為，署方決定並無濫權或惡意，本案爭議性質未能達到提司法覆核的門檻。

案件編號：HCAL68、916/2021