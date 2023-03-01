《繩角》導演羅俊偉　裸照迫女子當性奴及扮狗　官斥卑鄙囚10個月

曾拍攝TVB《踩過界》及ViuTV《繩角》等電視劇集的導演羅俊偉，去年與女子有性交易後，以女方的裸照威脅她當其性奴和拍片「扮狗」，更要該女子找來另一名女子一同來服侍他，否則會將裸照發布。他早前承認威脅發布私密影像，今（1日）在九龍城裁判法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵指，涉案私密影像相當赤裸，批評被告行為卑鄙，恐嚇受害人使她就範，即使本案令被告身敗名裂，也是他自取其辱，他作為有名氣的人，理應加倍小心，而非作出此等無恥行為，判囚10個月。



被告羅俊偉（43歲）承認於2022年3月26至27日，威脅會發布X（26歲）的私密影像，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有對威脅會作出的發布給予同意，及不理會X是否同意威脅會作出的發布。

《繩角》導演羅俊偉。(viutv 節目截圖)

照片包括X跪床啜被告腳趾

案情指，X於2022年1月在夜店任兼職女郎時認識被告，二人其後在兩度在男方位黃大仙的住所內進行性交易。同年3月26日，被告向X發送2張二人性交時拍下的私密影像，其中一張拍到X的臉部有精液及有一條陰莖靠近，另一張則是X跪在床上啜被告腳趾。

要求X帶另一女子同來服侍他

被告以此威脅X要跟他的要求行事，否則會向X的同事發布該些照片。包括要X啜他腳趾、拍攝私密處照片，並要拍片表明會成為他的性奴，以及像狗一樣下跪和伸俐。此外，被告更要求X帶另一名女子服侍他，聲稱會向該名女子支付4000元。

被告稱飲醉酒無諗住發放照片

X感到害怕，擔心被告會將影像發布，故應被告要求，拍攝赤裸胸脯下體以及「扮狗」照片，並答應會找另一名女子與他性交，求他不要發布私密影像。但她後來因感憂慮，決定報警處理。被告及後被捕，稱：「我飲醉酒，冇諗住發啲裸照出去。」警方從他的手機中，起回5張X的私密照片。

辯方律師早前求情指被告工作認真，作品質素獲同業認同，亦有人在求情信形容被告：「口碑極好，行內搶手」。

案件編號：KCCC3048/2022

羅俊偉有份執導viutv電視劇《繩角》。(詳看下圖)

+ 12

2017年的無綫電視劇《踩過界》，羅俊偉亦是編導之一。(詳看下圖)