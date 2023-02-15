《繩角》導演羅俊偉認迫夜店女郎當性奴　色情照威脅　要對方扮狗

ViuTV電視劇《繩角》導演羅俊偉，去年初認識夜店女郎後，兩度與對方進行性交易，並拍下女方裸照，其後威脅她要當其性奴和拍片「扮狗」，更要找來另一名女子服侍他，否則會將裸照發布。他今（15日）在九龍城裁判法院承認威脅發布私密影像，原被控的另一項普通襲擊罪獲撤回。



案情披露，涉案影像曾拍到事主臉上有精液以及跪在床上啜腳趾，女方最初答應要求，拍攝赤裸胸部和下體照片予羅，又拍片「扮狗」及表示會當他的性奴，其後向警方求助。羅被捕後稱， 他當時醉酒，沒有意圖拍攝。辯方求情稱，羅只是口出惡言，署理主任裁判官黃雅茵認為羅持續威脅事主，下令羅繼續還押至3月1日判刑，期間索取其背景報告。



《繩角》導演羅俊偉。(viutv 節目截圖)

被告羅俊偉(43歲，導演)，原被控於2022年2月28日，在黃大仙威豪花園某單位襲擊X；並於同年3月26至27日，威脅會發布X的私密影像，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有對威脅會作出的發布給予同意，及不理會X是否同意威脅會作出的發布。被告今在認罪協商下，承認威脅發布私密影像罪，原被控的普通襲擊罪則獲撤回。

夜店相識曾有兩次性交易

控方案情指，被告於2022年1月認識夜店兼職女郎X，此後二人交換電話，並持續在Whatsapp聯繫。被告叫X與他作性交易，X為減輕經濟負擔，同意被告要求。二人先後於同年1月24日及2月28日，在被告位黃大仙的住所內發生性行為。

被告用性行為時照片作威脅

及至3月26日深夜時分，被告向X發傳送2張私密影像，威脅X要跟他的要求行事，否則會向X的同事發布該些私密影像。即2張二人首次性交時所拍的照片，其中一張拍到X的臉部有精液及有一條陰莖靠近；另一張則是X跪在床上啜腳趾，私密部位被遮蓋。

被告要求X啜腳趾及當其性奴

被告並提出數項要求，包括要X啜他腳趾，成為他的性奴，及要拍攝X赤裸胸脯及下體，並要X拍片表明會成為他的性奴，及像狗一樣下跪和伸俐。此外，被告更要求X帶另一名女子服侍他，聲稱會向該名女子支付4000元。X感到害怕，擔心被告會將影像發布，故應被告要求，拍攝赤裸胸脯下體以及「扮狗」照片，並答應會找另一名女子與他性交，求他不要發布私密影像。

被捕後稱飲醉酒無想過發放照片

X後來感到憂慮，決定報警。被告及後被捕，警誡下承認曾與X傾談，但稱案發時喝醉了，否認有發布X私密影像的意圖，並說：「我飲醉酒，冇諗住發啲裸照出去。」警方從被告手機中，起回5張X的私密照片。

辯方曾想只用書面陳詞

辯方律師起初只想呈上書面陳詞。但裁判官黃雅茵反問：「咁係內庭處理咪得？點解要開庭？」強調辯方做法並非是保護X或被告，認為法庭需要知道被告求情陳詞的基礎。

業內人士指被告口碑好行內搶手

辯方遂作求情，指被告完成大學課程後，成為一名導演。他的工作表現及作品質素，在行內獲得口碑，工作態度亦十分認真，就如其中一封求情信形容：「口碑極好，行內搶手」。另一名在行內工作40年的監製亦在求情信中，表明在被告服刑完畢後，會繼續讓他工作。律師又指，被告至今已還押76日，相信他已深感後悔及愧疚。

羅俊偉有份執道viutv電視劇《繩角》。(詳看下圖)

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指被告處心積慮程度較輕

辯方另指，有同類案例的犯案者威脅要將私密影像發布至連登討論區，但在本案中，被告犯案時段及處心積慮程度較輕。不過黃官質疑，被告曾稱：「星期一搵唔到（另一位性奴）全世界都有你裸照。」辯方解釋，被告所指的「全世界」未有針對性及攻擊性。

求情稱口出惡言遭法官質疑

黃官再問：「你意思係『全世界』比連登輕微？」辯方回應指，被告在醉酒情況下犯案，只是口出惡言。惟黃官質疑被告持續威脅X，指明要她拍下甚麼部位、找朋友當性奴等，「係咪淨係口出惡言咁簡單呢？」辯方最後稱，被告希望向X造成的傷害致歉，盼法庭考慮涉案影像最終沒有流出，積極考慮判處緩刑。

黃官稱，法庭欲先行索取背景報告，再作判刑。辯方隨即表示，希望能夠即時判刑，但遭拒絕。案件最終押後至3月1日判刑，期間被告需要繼續還押。

案件編號：KCCC 3048/2022