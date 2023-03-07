北角車禍｜十年前曾研訂司機體檢制度　羅淑佩：今次不會不了了之

北角炮台山道周日（5日）發生嚴重交通意外，涉及一名84歲的士司機，司機高齡化問題再惹關注，運輸署署長羅淑佩今（7日）於電台節目表示，政府去年中成立專家小組，商討駕駛執照持有人的體格證明機制，目前已有方向及概念，若本月底開會後方案成熟，相信將可盡快提交修例方案，及進行公眾及業界諮詢。時任運房局十年前亦曾研究為駕駛人士訂立體檢制度，惟最終無影，羅強調，今次共識凝聚強：「一定保證唔會做做吓無咗下文。」



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運輸署署長羅淑佩。（資料圖片/余俊亮攝)

現時70歲或以上商用車司機續牌須先做體檢，運輸署署長羅淑佩指，政府去年中成立專家小組，檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，當局正檢視是否有調整空間，包括針對較年長的商用司機，「體檢會唔會可以做多啲、密啲、認真啲呢？」

她續說，專家組將於本月底開會，屆時若討論的方案已成熟，相信可盡快草擬修例方案，及進行諮詢，她又指，當局知悉民意關注今次事件，「政府會盡快，一定會全力做呢件事。」羅表示，司機的眼、耳、手握力等是可行的具體檢查範圍，但未必可與巴士公司檢驗司機肺部要求睇齊，因需要研究可否擴展至商用車輛，且巴士班次較密，駕駛及體格要求較高，故不能一概而論。

運輸及房屋局於2013年曾表明，研究為駕駛人士訂立體檢制度，惟無疾而終。羅淑佩說，未有當年工作的詳細資料，但承諾今次將會成事，「一定保證唔會做做吓無咗下文，因為今次都凝聚咗幾強共識，推展呢類工作進展會比較好。」



羅淑佩又強調，年紀大不等於不健康或不安全，但她承認，司機年紀高齡化趨勢是不爭事實，另隨著人口老化，年長職業司機意外增加屬預期內趨勢，「愈多喺路上行，出意外機會係會上升」。至於當局會否設職業司機年齡上限，她說，需再作研究，因涉及年長職業司機的生計需要，亦要兼顧運輸業勞動力。