北角車禍｜運輸署研加密商用車司機體檢　業界倡收緊醫學證明門檻

北角炮台山道昨日（5日）發生交通意外，一輛的士沿炮台山道落斜而行，其間撞向3名途人，其中兩人昏迷，84歲姓倪的士司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪名被捕。



運輸署署長羅淑佩今日（6日）指出，對意外表示關注，但強調年紀大不代表身體不健康，她承認本港司機人口呈年長化，政府會審視加密70歲以上商用車司機體檢次數，她又指，會研究在今次意外路段實施改善工程。



的士車行車主協會就表示，隱性疾病有年輕化趨勢，認為要重新釐定70歲司機提到醫學證明的門檻，又指司機嚴重不足，政府應推動「車隊管理化」，令年輕人願意入行。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在相同節目建議，門檻由70歲減至65歲，並深入研究體檢項目的範圍。



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運輸署署長羅淑佩在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現行《道路交通條例》列明多項體格要求，列明多項疾病，如癲癇症、精神紊亂、肌肉不受控、不受控糖尿、高血壓等。

運輸署研改善意外路段

她強調，不是年紀大就不健康，年長駕駛者意外率仍未見飇升，但承認本港司機有老年化，年長群組遇交通意外機會率亦增加。截至2022年年底，持有效駕駛執照的的士及公共小巴司機中，以50至59歲及60至69歲年齡群組最多，其次為40至49歲，與70至79歲相若，她重申，現時持有的士執照有20萬人有，但只有4萬名活躍司機，持有執照不代表會駕駛。

羅淑佩又指，今次意外引發社會關注，現時70歲以上商用車司機需每1至3年體檢，政府會研究是否要加密體檢，亦會與醫學界訂立體檢指標，呼籲商用車司機定期體檢及早治療。她又指，意外路段曾發生交通意外，會研究在上址實施改善工程，例如增加緩速措施。

運輸署署長羅淑佩。（資料圖片）

業界促加快推動「車隊管理化」

的士車行車主協會永遠會長吳坤成港台節台《千禧時代》表示，「意外一單都嫌多」，84歲長者駕駛的士確實不理想。但他指本港的士司機嚴重不足及青黃不接，80歲以上的司機約有1,000個，至於50歲至70歲的數量最多，佔約80%；40歲至50歲約兩萬人，佔約15%；30歲至40歲僅得數千人。

他又指，政府在今年初曾推出免費體檢計劃，包括抽血、驗小便等，雖然他亦曾推薦的士司機接受體檢，惟情況不踴躍，建議政府應與商會合作。他並強調，「三高」等隱性疾病有年輕化趨勢，認為要重新釐定70歲以上司機提交註冊醫生證明書的規定。

他並稱正向政府反映應加快推動「車隊管理化」，例如設完善的培訓機制、司機記錄等，期望改善體制後，可吸引更多年輕司機入行。

籲深入研究體檢項目的範圍

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，過去本港已曾出現類似事件，又指的士司機老年化現象普遍，認為他們有需要每年體檢確保建議，建議提交註冊醫生證明書的規定，由70歲減至65歲，並深入研究體檢項目的範圍，例如情緒病等。

他認為縮短牌期並不可行，反而會令司機流失問題加劇，又指司機不足的情況，已涉及小巴、跨境巴士等，後者在復常後僅回復三成。他認為政府應考慮創新的想法解決，盡快實行「車隊管理化」，又提到新加坡同樣司機不足，以輸入勞工的方法解決。