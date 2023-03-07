北角車禍｜醫學會指司機體檢難即時查協調能力　倡設中心集中評估

北角炮台山道前日（5日）發生嚴重交通意外，引起外間關注司機高齡化及道路安全問題，運輸署指正檢討駕駛者的體格檢驗機制。醫學會會長鄭志文今（7日）於港台《千禧年代》表示，司機在身體檢查時毋須申報職業，另醫生難在臨床檢查即時知悉對方的手、眼、腳的協調能力，建議由當局設立電腦模擬評估中心處理。有自稱眼科醫生的聽眾則指，按英國現行做法，如遇任何病人視力不符駕駛要求，眼科醫生有責任向當局舉報，惟本港則只能向病人作出勸喻。



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根據本港現行規例要求，70歲或以上的駕駛人士須每三年提交由醫生簽發的「體格檢驗證明書」以延續車牌，但運輸署未有具體列明必須檢查項目或制定統一的醫療準則。



鄭志文表示，醫生在簽發司機的體格檢驗證明書前，會檢查對方的現存病患、視力、聽力、精神狀態及協調能力等，不過只可了解司機在檢查當刻的身體狀況，且年逾70歲的身體情況可以有較大轉變，認為目前的體格檢驗，對確保道路安全只是一小部分。

鄭志文續指，職業司機在體檢時毋須申報職業，署方指引亦不清晰，故醫生只可單憑醫學判斷簽發證明書。他認為有需要引入較一般駕駛人士更嚴謹的體檢要求，但提到難於臨床檢查驗證年長司機的手、眼、腳的協調能力，建議由當局設立電腦模擬評估中心處理。

報稱是眼科專科醫生的陳小姐則「烽煙」（phone-in）發表意見，她提到，以英國為例，如遇任何病人視力不符駕駛要求，眼科醫生有責任向當局舉報，惟本港則只可向病人作勸喻。她稱，曾遇有小巴及的士司機前來作視科檢查，知悉其不適宜駕駛，「對方話我要搵食喎，我哋都無野可以做到，因為呢啲係病人私隱。」她續說，病人倘有視力問題，亦不會要求其簽發體格檢驗證明書，會轉至向家庭醫生索取。有聽眾則指自己是年逾70歲的士司機，認為體檢費用逾千元，難以負擔。

香港汽車會會長李耀培則同意，要更嚴格引入年長職業司機的體格檢查，與其餘國家睇齊，亦倡議港府以優惠價或免費，為未能負擔的職業司機於醫院進行體檢，因涉及道路安全的問題，政府有責任確保司機的身體健康情況。