1000元誘女童口交及拍片　髮型師認藏兒童色情物品等罪　囚28個月

39歲髮型師在網上結交兩名女童後，以1000元利誘二人替其口交，並拍下相關片段，另在電腦及手機中藏有逾20段兒童色情錄像。他早前承認向16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作及管有兒童色情物品共3罪，今（8日）在荃灣法院（暫代區院）判刑，法官斥被告與年僅十歲的女童作親密行為已屬十分嚴重，被告更拍下相關片段，屬加刑因素，但考慮到無證據顯示被告曾分享該些片段，最終決定判他監禁28個月。



男被告鄧澤輝（39歲，髮型師）早前承認於2019年9月1日至9月7日間某日，在旺角上海街某單位向年齡在16歲以下的兒童，作出嚴重猥褻行為；以電話製作3段載有兒童色情物品的影片；及於上址管有兒童色情物品，即貯存於他的流動電話內的22個錄影片段。

法官指曾有涉案片段已令人感厭惡

辯方求情時指，被告在17歲時曾干犯與未成年少女發生性行為罪，事主為其15歲女友，被告當時被判處150小時社會服務令。

法官判刑時指，案中兩名女童只有10歲，或剛踏入青春期，而涉案法例的目的是保障年幼女童，即使女童或有引誘被告的行為，但女童在法例上不能同意與被告發生親密行為。

法官續指，被告與年僅10歲作出如此親密的行為已十分嚴重，他更拍下涉案片段，女童更在其中一片段中完全赤裸。雖然未有證據顯示被告曾與他人分享該些片段，但單憑他管有這些片段已令人感厭惡。

部份影片顯示女童為被告手淫 或擺出色情姿勢

法官最後考慮到兩罪同時發生，但製作兒童色情物品屬向兒童作出猥褻行為罪的加刑因素，並基於被告未有將片段分享等，就三罪判被告入獄28個月。

案情指，警方於2021年9月7日，發現在被告住所內的兩部電腦及一部手機藏有兒童色情影片。被告在警誡稱，該些影片由通訊軟件群組下載。被告另指，他在網上認識涉案女童，其後要求她們在住所內替其口交，每次報酬為1000元。

警方其後發現被告的流動裝置內，有22段影片，及3段與案中兩名受害女童的影片，顯示1名10歲女童為被告手淫、被告撫摸女童下體，及一名正值青春期的女童擺出色情姿勢。

案件編號：DCCC 322/2022