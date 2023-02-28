少女稱遭父兄非禮多年　父認女9歲起撩其下體　兄否認摸妹胸受審

少女聲稱自9歲起，多番遭其父及其兄非禮，其父於她9歲起已插及撩她的下體，並稱說：「生咗好多毛，叻女。」她與父同床而睡時，父亦曾在她睡覺時，伸手入其褲內非禮。她亦指其兄涉多番摸她胸部，其中一次涉在她睡覺時摸她，兄卻稱在找耳機，又曾在逛街時藉機揩她胸部。父親今(28日)在區域法院承認4項非禮罪，兄長則否認全部指控需接受審訊。法官把父親的案件押後至3月3日再訊。



首被告WKF（40歲），為事主X的父親，承認4項非禮罪，指他於2015至2017年間，四度在荃灣某單位非禮女事主X；次被告WCK（17歲），則為X的胞兄，他否認於2018至2020年間，分別在荃灣某單位、旺角及荃灣，五度非禮X。

首被告WKF承認4項非禮女兒罪；次被告WCK則否認5項非禮妹妹的罪名。(資料圖片)

X曾住童樂居搬回家住與父同床

首被告(下稱：父)承認的案情指，X於2006年出生，其母親於2007年與父分手後離開。X初時因家庭無能力照顧，曾在童樂居及寄養家庭照顧，至2015年回到荃灣的單位與父及、次被告(兄)及嫲嫲同住。該單位內沒有睡房，客廳內擺有兩張雙層床，X與父同睡其中一張床的下層。

9歲遭父脫褲摸下體

2015至2016年某日，X（9歲）躺床上玩手機。父突然走近，除下她的短褲及內褲，用手指上下磨擦X陰部約兩至三分鐘，並說：「生左好多毛，叻女。」X對父的行為感到反感及害怕，但因對方是其父親，故沒有掙扎 或反抗 。

數個冬夜再遭父被下非禮

至2017年的某個冬夜，父和11歲的X同躺在床上，父在被下將手伸進X的褲管，然後把其中一隻手指伸進X的陰道，並「撩吓撩吓」。X感到疼痛及害怕，但不敢說話。期間X曾移動其腳示意父停止，惟父沒有理會，並用手指繼續播入X的陰道；父又於2017年另兩個不同日子的冬夜，再兩度在床上非禮X，包括撩、指插X的陰道約數分鐘等。

睡夢見兄摸胸 兄稱找耳機

法庭亦開始對X兄的審訊，控方播放X的會面紀錄。X指她升中一暑假的某天凌晨，她原本已入睡，突然感到有人在摸她的左胸，她張開眼見到其兄，她問兄在做什麼，兄立即鬆手，並稱只是想找耳機，之後便離開。X事後感到十分不開心及害怕，偷偷地在床上哭，其後將事件告知3個朋友。在另一夜的凌晨，X感到胸部遭兄的手踭輕輕碰了一碰。

旺角荃灣逛街兄藉機揩X胸

在2019年1月份某天，X和兄、嫲嫲一同到旺角逛街，兄多次用右手「揩」X的左胸；另外一次三人在荃灣逛街時，兄又多次借機「揩」X胸部。X之後趁嫲嫲在遠處，要求兄不要再碰她，兄則笑稱：「實係咁啦。」X事後認為非禮事件十分「核突」，稱：「點解有人連自己嗰妹都搞」。

審訊明續。

案件編號：DCCC 1641/ 2022