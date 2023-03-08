葵涌邨垃圾房拆畫風波︱華哥認講善意大話　強調房署無下清拆令

葵涌邨垃圾房變身「M+藝術畫廊」曝光後，負責美化垃圾房的「幕後功臣」華哥曾一度聲稱因收到房屋署通知，已將畫作拆走並送往堆填區，惹來社會各界批評房署態度僵化，引起軒然大波。但事件主角華哥今日卻改口風，公開澄清房屋署沒有下「拆畫」令，並解釋因太多人來拍照「打卡」，才說了「善意的謊言」。他強調該批畫作目前「安然無恙」，暫時收藏於儲物房內，希望待事件丟淡可再重見天日。



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《香港01》記者今日（8日）到葵涌邨百葵樓地下的垃圾房再次找到華哥，他承認昨天（7日）向記者說了善意謊言。他強調當日房屋署職員到垃圾房，只是問他近日是否很多人來拍照，又澄清房署沒有要求他拆除畫作。而問到他改口的原因，他解釋：「因為呢幾日太多人嚟影相，先想話揼晒啲畫，唔會再有咁多人關注。」

畫作現藏於垃圾房儲物室 可否再供拍照？華哥：唔方便喇

華哥又補充，以往不時會有街坊前來拍照，但近日經媒體報道後，引來更多市民前內「打卡」，最高峰有20至30人拍照，他因擔心收垃圾時會弄傷到場拍照的人士，故決定暫時拆除畫作，收藏於垃圾房的儲物室房內，希望待事件丟淡後，再考慮將畫作重新掛上牆，至於能否再讓，華哥稱：「唔方便喇！」

《香港01》曾就事件向房屋署查詢，目前仍未獲回覆。