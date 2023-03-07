葵涌邨垃圾房變畫廊曝光　清潔工被房署下令拆走「珍藏」：好可惜

葵涌邨一座儼如「M+藝術畫廊」的垃圾房近日曝光，牆上掛着近50幅鑲有框架的人像畫、風景畫，更掛有多個古董時鐘，為平平無奇的垃圾房添上幾分藝術氣息，背後原來是有清潔工本着「用得唔好嘥」的信念，將街坊棄掉的畫作美化垃圾房來「養眼」。惟事件曝光後恐引來「打卡潮」，日前被房屋署下令拆走「珍藏」，獨力布置的清潔工友歎道：「真係好可惜！」



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該個活化成「藝術畫廊」的垃圾房位於葵涌邨百葵樓地下，《香港01》記者今日（7日）到現場視察，卻發現「畫廊」已蕩然無存，牆上的畫像和時鐘幾乎被拆光，如今只有兩個時鐘「倖存」被遺留下來，其餘畫像及時鐘都已經被清走，當作垃圾被運往堆填區。

記者經向工友查問，得知將垃圾房活化成藝術畫廊的「幕後功臣」，原來是在上址工作十多年的清潔工友華哥。較為害羞的華哥不願上鏡，但他向記者娓娓道來「活化」垃圾房的來龍去脈。他稱：「喺呢度工作咁多年，好多時見到街坊將接近全新的物件丟棄到垃圾房，真係好浪費！」

清潔工「珍藏」畫作為「養眼」

華哥透露，大約三年前開始，不時在垃圾站找到街坊棄掉的畫作和時鐘，他本着不要浪費的信念，希望能夠將廢物利用，於是逐一將畫作和時鐘拿回垃圾房內，掛在牆上作為裝飾，給自己與工友們「養眼」一下，讓工作空間美化一點。不過，他沒想到街坊棄掉的畫作愈來愈多，短短三年在白瓷磚牆上累積「珍藏」了近50幅作品，包括花和人像的畫作，還有多個時鐘，部分更似是古董款式。

由於垃圾房內的景象太特別，過去曾吸引街坊和「收賣佬」青睞，對他在牆上掛上的作品深感賞識，希望出錢收購，但他堅決拒絕收錢，既然難得找到知音人，於是大方免費送贈給對方，他說：「我自己都係將人哋啲垃圾執返嚟擺，無理由要人哋畀錢買。」

不過，垃圾房的白瓷磚牆如今空空如也，到底為何要將作品拆走？華哥透露，因近日垃圾房內的「珍藏」被網民拍下並放上網引來熱議。他指近日的確有不少街坊前來拍照「打卡」，但他們都只在垃圾房外觀看，並沒准許入內，所以未有影響垃圾房運作。

前日（5日），華哥收到房屋署通知指事件曝光後，恐會吸引大批市民前來拍照，可能會影響工友們日常工作，令他不得不忍痛將畫作和時鐘拆下，他無奈歎道：「呢度係人哋地方，冇辦法啦，嗰時都係執到靚，貪得意掛上去，等自己養吓眼。」

有街坊近日經過葵涌邨一間垃圾房時，發現牆上掛滿各類錶上畫框的人像畫及風景畫，還掛上多個時鐘。（fb群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

區議員質疑：房署反應過大

對於房屋署下令要清拆垃圾房的畫作，葵青區議會議員梁志成認為，清潔工友在工作場所掛上畫作和時鐘，出於觀賞用途，在沒有影響到自身的工作表現下，完全是「無傷大雅」的行為。他又指，居民和附近街坊平日較難以有機會進入垃圾房內參觀，大多數只在場外拍照留念，理應不會阻礙到清潔工友的工作。他認為房署的反應過大，連清潔工友美化和環保的善意舉動都容不下，有過度憂慮之嫌。

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