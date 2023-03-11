照顧者日｜小腦萎縮症患者照顧同病父經濟壓力大　盼放寬津貼門檻

政府近年推出多項照顧者支援措施，但有照顧者及關注團體認為支援有不少改善空間。有本身已領取傷殘津貼的照顧者在今日（11日）的「照顧者日」活動中稱，由於已領傷殘津貼，即使要照顧患有小腦萎縮症的父親，也無法申請照顧者津貼。社福界立法會議員狄志遠表示，現時只有1萬人成功申請照顧者津貼，未來會向在議會提出放寬門檻。



狄志遠議員辦事處3月11日舉辦「照顧者日」，有多個非牟利機構參加，讓市民交流不同意見，增加對照顧者的認識。(鄧宇詩攝)

新一份財政預算案提出，今年10月將兩項低收入照顧者生活津貼恆常化，並增加每月津貼金額至3,000元，但申請人需沒有領取綜援、長生津等。Tracy是一位小腦萎縮症患者，同時需要照顧患有小腦萎縮症的爸爸。惟因她已領取傷殘津貼，無法領取照顧者津貼，令她面對經濟壓力，例如平時帶爸爸去覆診無法乘搭的士，十分不便。

Tracy （右）為一位小腦萎縮病患者，同時需要照顧患有小腦萎縮症的爸爸。惟因她已領取傷殘津貼，無法領取照顧者津貼，令她面對經濟壓力，例如平時帶爸爸去複診無法乘搭的士，十分不便。(鄧宇詩攝)

立法會議員李世榮認為，現時照顧者津申請門檻過高，除了Tracy 的個案外，社會上不乏「長者照顧長者」的個案，無奈因已領取長生津，無法申請照顧者津貼。他表示，未來會積極向議會提出放寬照顧者津貼門檻及更多津貼計劃，如2元乘車優惠等，以減低照顧者的壓力。除了照顧者津貼外，醫療衞生界議員林哲玄提出日間暫託中心亦極為重要，建議未來每個屋苑都需配有日間暫托中心，讓照顧者得以休息。

議員李世榮（左二）表示，未來會積極向議會提出放寬照顧者津貼門檻及更多津貼計劃，如2元乘車優惠等，以減低照顧者的壓力。(鄧宇詩攝)

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮表示，現時好多家庭照顧者為「雙職照顧者」，除了照顧家庭外，同時需兼顧工作。香港婦女勞工協會一直提倡，為家庭照顧者提供津貼，減輕他們的負擔，無奈政府官員表示，「家庭照顧係家庭責任唔係政府責任。」協會期望未來政府能更關注家庭照顧者的需求，為家庭照顧者提供退休保障、醫療保障等。