照顧者壓力｜長年照顧老伴身心透支　七旬婦新年願望：政府有支援

香港接連發生照顧者慘案，引起社會關注，今日年初四（25日），社協邀請立法會福利事務委員會主席鄧家彪及委員狄志遠與林素蔚探訪其中一位年長照護者李婆婆，以了解她照顧患有認知障礙症老伴的需要及生活情況。



今日的主角李婆婆提到須長年照顧老伴，身體透支得十分嚴重，甚至飽受失眠困擾，今個農曆年，願望便是可以得到更多的支援。



到訪的狄志遠認為李婆婆的情況緊急，需要立即跟進，提出下周相約社署開個案商討：「要清清楚楚講點幫。」鄧家彪亦批評政府對照顧者的援助措施欠缺效率，內容不到位，需要盡快討論如何確實地幫助他們。



找不到長者住宿暫託 居內地母過身亦未能回內地處理後事

鄧家彪、狄志遠及林素蔚今日到黃大仙探訪年老照顧者李婆婆一家，了解她們生活狀況及需要。李婆婆分享其苦況時稱，當年為了照顧老伴辭去工作，又因找不到暫託，去年居內地母親過身亦未能回內地處理後事，自身因為要年終無休照顧另一半而身心疲倦，飽受失眠困擾。

李婆婆表示農曆新年，願望是可以得到更多支援，提到長年照顧另一半，身體透支得十分嚴重。她又指現時的照顧者援助措施，亦未有很大的幫助：「有咩幫助，冇喎，冇咩幫助幫到我。」提到曾送老伴到老人院、暫託中心等地方，但都與院友、職員等相處不合而搬回家中。李婆婆希望可以有更多津貼、政策等幫助她們此類照顧者。

狄志遠聽完李婆婆情況後指協助照顧者是政府責任，認為護老者已經嚴重，而年長護老者更加嚴重，李婆婆的情況需要馬上跟進，提出下星期與社會福利署開個案商討如何可以協助：「要清清楚楚講點幫。」

鄧家彪亦認為有需要盡快專注討論如何可以幫助照顧者走出困局，尤其是現時不少支援不論效率、內容都不到位，例如建立照顧者資訊網站等，對照顧者的幫助微乎其微，亦無助於解決她們所面對的困難。

林素蔚形容李婆婆情況正是照顧者哀歌，尤其是李婆婆要照顧認知障礙症患者，更需要有特別援助，支援他們的精精健康，生理及心理上都可以得到平衡。