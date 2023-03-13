梁振英告《立場新聞》誹謗　官指被告已停運　頒令案件永久終止

前特首梁振英指《立場新聞》刊登前理大助理教授鍾劍華的文章，內容屬誹謗，於2018年入稟循民事途徑控告《立場新聞》和鍾。鍾劍華於本月初發出澄清啟事，並稱向梁振英支付10萬元和解金。惟案件涉及《立場新聞》的部份仍未處理，該案今(13日)在高等法院作預審，法官鑑於《立場新聞》已停止營運等情況，因此頒令案件永久終止。



原告為梁振英，兩名被告分別為前理大應用社會科學系助理教鍾劍華，以及營運《立場新聞》的Best Pencil (Hong Kong) Limited。

梁原本申請案件無限期押後

案件今處理時，只有梁振英一方出席。梁的代表律師指，和鍾劍華已和解，鍾在Facebook刊登澄清啟事。梁今向法庭申請無限期押後(sine die)，惟法官認為，應把案件永久終止，梁方亦同意。

相關文章已被移除

法官因此頒令永久終止聆訊，並把原本於今年8月的審期擱置。法官又指，梁已和鍾劍華和解，至於和《立場新聞》的部份，法官指《立場新聞》已於2021年12月起停止營運，所有董事已辭任，包括鍾沛權和蔡東豪，後者亦被警方通緝。涉案文章亦已被兩被告移除，因此作出相關頒令。

案件編號：HCA1993/2018

梁振英告鍾劍華誹謗的案件，早前已和解。(詳看下圖)