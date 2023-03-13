臥底警芬蘭浴室工作搜證　聞疑為黑幫男說：你估我勝和攞正牌咩

警方為掃蕩元朗黑幫，派出臥底警員到該區的芬蘭浴室工作1年，以收集證據。綽號「田雞東」的鄧勵東等7名男子，被指期間涉曾聲稱三合會成員的行為，7人否認全部指控，案件今(13日)在區域法院開審。臥底警員稱，他在芬蘭浴室工作期間，數次見到被告們到訪，他在水池工作期間，聽到眾被告聊天的情況，有次他聽到綽號「囝囝」的被告與「東哥」聊天時說：「你估我勝和攞正牌咩。」又提到現在不似以前，做黑社會要低調，說完更轉向臥底警員說：「細佬，我教你，做人記住要低調，知唔知啊。」



7名被告依次為：胡學霖(綽號「日本仔」)、張銓漢(綽號「囝囝」)、鄧勵東(綽號「田雞東」，亦是前元朗區議員)、郭贊財、文冠榮和黃繹維。他們共被控11項聲稱三合會成員罪，控罪指他們於2016年11月21日，至2017年6月15日期間，在元朗合益中心地庫「銀湖芬蘭浴室」，自稱三合會成員或幹事，及以三合會成員身份行事。

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臥底警在元朗芬蘭浴室工作一年

臥底警員任延峰供稱，他案發時隸屬新界北反三合會行動組，2016年8月被指派到該浴室工作，並以臥底身份報搜集證據。他於2016年8月開始到桑拿任職侍應，2017年8月6日最後一日上班，期間每天工作完畢都會到安全屋，等待其上司將流水簿交給他紀錄當日事項。

日本仔說勝和跟囝哥無得唔認

任稱，他於2016年11月21日深夜在桑拿水池附近工作時，聽到綽號「日本仔」的被告胡學霖，和被告黃繹維聊天，兩人談及一宗黑社會相關案件的判刑，黃說：「不過關於黑社會係咁判架啦，唔通你幫公司做嘢唔認自己係勝和呀？我唔會唔認自己係勝和囉。」胡回覆：「我勝和跟囝哥係人都知無得唔認喎。」胡又指，若然出事要請一個好律師，黃聽罷稱：「都睇條針講得好唔好，個官覺得佢誠唔誠實啦。」

囝囝教臥底警做人要低調

同年12月16日深夜，任在水池附近工作時，見到綽號「囝囝」的張銓漢及「東哥」在聊天。張說：「點做嘢架啲人，丁屋出事前要禁住先啦，禁住先嘛。」東哥附和並問張剛剛有否帶隊去鞠躬，張回覆稱叫了「日本仔」帶隊去，又言：「你估我勝和攞正牌咩。」之後又說：「我呢做黑社會低調啲都啱，依家唔同以前。」張最後更向一旁的臥底警員說：「細佬，我教你，做人記住要低調，知唔知啊。」任回應：明白。控方指上述提及的東哥為被告鄧勵東。

案件明早續。

案件編號：DCCC 140、620 /2019