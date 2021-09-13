垃圾山｜堆積數噸鋁廢料棕地　揭元朗區議員「田雞東」家族持有

元朗驚現多座「垃圾山」，其中元朗廈村雞伯嶺路附近一幅7.7公頃土地，就有九個堆積鋁廢料的「山頭」。《香港01》調查發現，背後或與元朗區議員、廈村鄉事委員會主席鄧勵東家族有關。

垃圾山的其中一塊地的業主，為「聯邦物業發展有限公司」（簡稱「聯邦」），鄧勵東曾向區議會申報擁有聯邦股份，該公司兩名股東，為「鄧勵東投資有限公司」的董事兼股東。

鄧勵東綽號「田雞東」，曾因自稱三合會成員被捕。他回應查詢時稱「不關我事」，承認公司兒子有份，着記者問負責人。



元朗廈村雞伯嶺路附近有多個垃圾山山頭，堆放數噸廢鋁。其中黃色部份土地的業主，為元朗區議員、廈村鄉事委員會主席鄧勵東家族有關的公司「聯邦物業發展有限公司」。紅框部份，為「聯邦」2018年向城規會申請作貨倉的用地。（香港01製圖）

電子廢料垃圾山高污染

綠色和平發現，元朗多處出現堆滿電子廢料的垃圾山，其中廈村雞伯嶺路附近，一幅7.7公頃的土地，就堆滿估計有5.1萬至9.3萬噸的鋁廢料。該處分了九個「山頭」，其中一處山頭，2008年一直是貨櫃場，直至今年變成垃圾山。

比對航拍圖片及現場地段，其中一塊垃圾山所在的土地，面積3萬方呎，現時堆積高達8米，由「聯邦物業發展有限公司」持有。聯邦曾在2018年，向城規會申請將該地及附近由其他業主持有的用地，合共38.3萬方呎（包括2萬呎政府地），用作臨時露天存放貨櫃及貨櫃維修場，有效期到今年5月屆滿。

▼廈村垃圾山直擊▼



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聯邦董事 與鄧勵東有關聯

聯邦一直是廈村貨櫃場的龍頭，亦多次與政府交手，2010年於現時垃圾山風波的附近經營一個逾20萬方呎的露天存貨場，被控違例發展，並2014年上訴至高院遭駁回。

根據公司註冊處資料，聯邦有三名董事：江遠安、鄧作霖、鄧善恆；股東有四名，包括上述三人，以及鄧權威，私人各持股四分一。

鄧作霖曾任元朗區議會增選委員及廈村鄉事委員會委員；鄧善恆和鄧權威，均為「鄧勵東投資有限公司」的董事兼股東，各佔約三分一股權；其中鄧權威是GoGoVan創辦人之一，據報是鄧勵東的兒子。

現任元朗區議員、廈村鄉事委員會主席鄧勵東，2016年向區議會申報擁有「聯邦物業發展有限公司」的股份，2019年區議會換屆後，就無再申報。

鄧勵東稱非其公司業務

記者到鄧勵東位於元朗廈村的住址，問及其家族所持有的土地，由以往經營貨櫃場改為擺放廢料的垃圾山，是否有利可圖。鄧勵東隨即指：「什麼有利可圖，不關我事。」但他承認，聯邦物業發展有限公司由他兒子持有，着記者向他們或主要經營垃圾山的人士查詢。

記者續追問為何會經營廢料場，其兩名兒子是否有份經營。鄧勵東拒絕直面回答任何問題，僅稱：「你好似有備以來，但答你唔到，唔係我處理公司業務。」惟聯邦其餘董事位於元朗廈村的住址均未有人應門。

▼鄧勵東被捕情況▼



曾申報持有聯邦股份 2017年被捕

鄧勵東綽號「田雞東」，2017年警方派臥底潛伏一年，搗破元朗黑社會集團，拘捕299人，鄧勵東是四名被捕的骨幹成員。

鄧勵東（右一）是廈村鄉委會主席，為現屆元朗區議會當然議員。圖為2020年5月元朗區議會開會情況。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

案情披露自稱14K成員

他之後被控與其他六名男子，在元朗合益中心地庫「銀湖芬蘭浴室」自稱三合會成員或幹事，及以三合會成員身分行事。根據控罪書，鄧勵東涉嫌自稱是14K成員。案件2019年提訊，2022年再開庭。

而與鄧勵東家族相關的「聯邦物業發展」，就擁有元朗多幅棕地。