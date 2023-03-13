諾如病毒｜東華三院伍若瑜夫人紀念中學急性腸胃炎　20人嘔吐腹瀉

再有學校爆發諾如病毒。衞生署衞生防護中心今（13日）正調查一宗涉及東華三院伍若瑜夫人紀念中學爆發的急性腸胃炎個案，20人先後出現嘔吐和腹瀉病徵，包括17名學生及3名職員，5人已求醫，其中一人需留醫，經治理後已出院。各人並沒有進食共同食物或飯盒，調查顯示由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，亦較大機會屬人傳人或環境污染情況，衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心提醒，市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。



東華三院伍若瑜夫人紀念中學爆發急性腸胃炎。(Google 地圖圖片)

涉17學生3職員 無進食共同食物或飯盒

衞生防護中心表示，個案涉及17名學生，包括九男八女，年齡介乎14至18歲，以及三名職員。五人已求醫，當中一人需入院，經治理後已出院，其糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。

根據中心的流行病學調查，爆發個案中的一名學生於本月6日最先出現腹瀉病徵，其後其他學生及職員陸續於本月7日至10日出現嘔吐和腹瀉病徵。調查亦確認受影響學生及職員並沒有進食共同食物或飯盒，結果顯示受影響班別出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，亦較大機會屬人傳人或環境污染情況。

衞生防護中心人員已到該校視察，並向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。

衞生署衞生防護中心今（13日）公布，正調查一宗涉及東華三院伍若瑜夫人紀念中學爆發的急性腸胃炎個案。(資料圖片)

翻查資料顯示，中華基督教會基華小學（九龍塘）上月底至本月初亦爆發急性腸胃炎個案，初步調查反映受影響樓層出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，較大機會屬人傳人或環境污染情況，截至本月3日該校累計已有40名學童受影響。

衞生防護中心發言人提醒市民採取以下措施，預防感染腸胃炎：

• 保持良好的個人衞生；

• 處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；

• 清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；

• 以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；

• 保持室內空氣流通；

• 注意飲食衞生；

• 使用不同的用具處理生及熟的食物；

• 避免進食未經徹底煮熟的食物；

• 飲用經煮沸的水；及

• 不要光顧無牌食肆及食物檔攤。

市民可參閱衞生防護中心網頁（www.chp.gov.hk）或致電衞生署健康教育專線（2833 0111）了解詳情。