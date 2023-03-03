九龍塘基華小學40學生腸胃炎實染諾如病毒　首名患者周二班房嘔吐

中華基督教會基華小學（九龍塘）爆發急性腸胃炎個案，衞生署衞生防護中心今日（3日）匯報，再多13名學童出現嘔吐和腹瀉等病徵，該校累計已有40名學童受影響。



防護中心調查指，最先有一名學童2月28日（本周二)在出現嘔吐和腹瀉病徵，同日於一個班房內嘔吐，其後該班房及同一樓層鄰近班房陸續有學童出現相同病徵。初步調查反映受影響樓層出現由諾如病毒（前稱諾沃克病毒）引致的急性腸胃炎爆發，較大機會屬人傳人或環境污染情況，視乎學校消毒清潔環境有效程度，受影響學童的數目或會於未來數天增加。



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防護中心表示，繼昨日（2日）公布個案的27名學童後，中心截至今日中午再確認13名新增受影響學童，包括11名男童和兩名女童，年齡介乎6至7歲，均出現嘔吐和腹瀉等病徵，全部病人現時情況穩定，至今該校共有40名學童受影響。

根據中心的流行病學調查，該校一名學童於2月28日最先出現嘔吐和腹瀉病徵，同日於一個班房內嘔吐，該名病人向私家醫院求醫，經化驗證實對諾如病毒呈陽性反應。其後，該班房和位於同一樓層的鄰近班房陸續於3月1日及2日有學童出現相同病徵。

中心稱，調查確認受影響學生並沒有進食共同食物或飯盒，結果顯示受影響樓層出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，較大機會屬人傳人或環境污染情況，中心已排除個案涉及食物中毒。由於爆發個案涉及學童在班房內嘔吐後在校內出現諾如病毒人傳人感染和環境污染情況，視乎學校消毒清潔環境有效程度，受影響學童的數目或會於未來數天增加。

位於九龍塘的中華基督教會基華小學爆發急性腸胃炎個案。（GoogleMap截圖）

防護中心又說，該校位於其他樓層的班別暫未有出現爆發情況，衞生防護中心人員已到學校視察，並向學校職員再次強調應採取的預防措施，包括對環境進行徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。中心的調查仍在進行中。

中心發言人重申，急性腸胃炎常見由病毒引致，例如諾如病毒和輪狀病毒，病毒可透過直接接觸患者的嘔吐物或排泄物、接觸受污染的物品或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。發言人強調，適當處理嘔吐物和糞便，以及對環境作徹底消毒，對預防及控制該病的傳播至為重要。

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