博愛醫院派藥車電線損毀電傷護士　警方指不涉刑事　列財物損毀案

博愛醫院昨（12日）凌晨有派藥車電線損毀，一名護士派藥期間觸電受傷留院，院方檢查後認為損毀情況不尋常，隨後報警。警方今日(13日）回覆查詢時指，初步相信不涉及刑事，案件列作「發現財物損毀」。



博愛醫院表示，該名受傷護士現時仍然留醫，情況穩定，院方會繼續跟進調查，並已檢查院內同類型的藥車，並無發現其他異常情況。



博愛醫院一名護士周日凌晨派藥時，懷疑因為藥車上安裝的電腦供電接線損毁觸電受傷。（資料圖片)

博愛醫院周日（12日）接獲一個綜合專科病房的報告，指一名護士於凌晨派藥期間，懷疑因為藥車上安裝的電腦供電接線損毁觸電受傷，院方隨後安排檢查藥車，期間發現該組供電電線受損，經檢查後相信電線損毁的情況不尋常，決定報警處理。

院方已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處報告事件，醫管局總辦事處會向各聯網通報有關事件及要求各聯網採取合適的跟進行動。醫管局亦會向勞工處報告事件。

警方今日晚上回覆稱，接獲元朗坳頭一醫院職員報案，指該院一部藥車有電線損毁。經初步調查，相信事件不涉及刑事成份，案件列作「發現財物損毀」。

博愛醫院隨後亦表示，會就昨日公布的事件繼續跟進調查。院方已檢查院內同類型的藥車，並無發現其他異常情況。院方會繼續採取所有可行的措施，確保病人和員工安全。

至於觸電受傷的護士，現時仍然留醫，情況穩定。本院會繼續向有關同事提供適切支援及協助。